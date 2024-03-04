Чого очікувати від курсу долара в березні 2024 — Finance.ua

Чого очікувати від курсу долара в березні 2024 Сьогодні 09:03 — Валюта

Чого очікувати від курсу долара в березні 2024

Курс долара до гривні у березні 2024 року залежатиме від рішення Сполучених Штатів щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі $60 млрд.

Про це розповів економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За словами Пендзина, якщо допомогу не ухвалять — курс, імовірно, буде послаблюватися.

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«Якщо ми з вами побачимо, що американці грошей не дадуть, то Україна буде акумулювати надзвичайно багато додаткових ресурсів для фінансування закупки озброєння. Напевно, скорочуватимуться якісь соціальні видатки, щоб виділити додаткові гроші», — зазначив експерт.

Він також нагадав, що у березні відбувається індексація соціальних стандартів. Тому навіть попри те, що Україні має надійти перший платіж у розмірі €4,5 млрд від ЄС, є питання, чи вистачить цих грошей.

«Можливо, уряду доведеться розтягувати індексацію на довший період часу», — зазначив Пендзин.

Водночас, якщо США все ж проголосують за продовження підтримки України, змін у курсі не спостерігатиметься.

«Якщо дадуть, то нічого не буде змінюватись і березень буде таким самим, як і лютий. Коридор — 38−39 грн за долар», — наголосив експерт.

Довідка Finance.ua:

13 лютого Сенат США ухвалив законопроєкт на суму понад $95 млрд, який передбачає фінансову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. З них — $60 млрд для України.

16 лютого Палата представників Конгресу США, не схваливши законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, вирішила піти на перерву до 28 лютого.



Наприкінці лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання надання допомоги Україні розглядатимуть після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.



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