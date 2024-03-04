Чого очікувати від курсу долара в березні 2024 — Finance.ua

Чого очікувати від курсу долара в березні 2024
Курс долара до гривні у березні 2024 року залежатиме від рішення Сполучених Штатів щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі $60 млрд.
Про це розповів економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
За словами Пендзина, якщо допомогу не ухвалять — курс, імовірно, буде послаблюватися.
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«Якщо ми з вами побачимо, що американці грошей не дадуть, то Україна буде акумулювати надзвичайно багато додаткових ресурсів для фінансування закупки озброєння. Напевно, скорочуватимуться якісь соціальні видатки, щоб виділити додаткові гроші», — зазначив експерт.
Він також нагадав, що у березні відбувається індексація соціальних стандартів. Тому навіть попри те, що Україні має надійти перший платіж у розмірі €4,5 млрд від ЄС, є питання, чи вистачить цих грошей.
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«Можливо, уряду доведеться розтягувати індексацію на довший період часу», — зазначив Пендзин.
Водночас, якщо США все ж проголосують за продовження підтримки України, змін у курсі не спостерігатиметься.
«Якщо дадуть, то нічого не буде змінюватись і березень буде таким самим, як і лютий. Коридор — 38−39 грн за долар», — наголосив експерт.
Довідка Finance.ua:
- 13 лютого Сенат США ухвалив законопроєкт на суму понад $95 млрд, який передбачає фінансову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. З них — $60 млрд для України.
- 16 лютого Палата представників Конгресу США, не схваливши законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, вирішила піти на перерву до 28 лютого.
- Наприкінці лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання надання допомоги Україні розглядатимуть після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.
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