Курс долара: прогноз на початок весни — Finance.ua

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Курс долара: прогноз на початок весни

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Курс долара: прогноз на початок весни
Курс долара: прогноз на початок весни
Курс долара в Україні на початку весни істотно не змінюватиметься. Як прогнозує експерт Данило Монін, найімовірніше, долар у березні триматиметься позначки в 38 грн/дол.
На його думку, фінансова підтримка партнерів може тримати американську валюту на більш-менш стабільній ціновій позначці. Якщо ж цього не станеться, то курс «злетить».
«Є надія, що американці теж визначатимуться за березень із підтримкою України, і тому бачиться радше курс близько 38 гривень на весну», — зазначив експерт.
Зазначається, що варіант, коли валюта може подорожчати, можливий — у тому разі, якщо Україна не отримуватиме коштів від Євросоюзу. Монін вважає, що Нацбанк зможе загладити попит, а тому курс гривні не сильно ослабне.
За матеріалами:
Телеканал 24
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