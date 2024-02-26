Курс долара: прогноз на початок весни — Finance.ua

Курс долара: прогноз на початок весни Сьогодні 17:00 — Валюта

Курс долара: прогноз на початок весни

Курс долара в Україні на початку весни істотно не змінюватиметься. Як прогнозує експерт Данило Монін, найімовірніше, долар у березні триматиметься позначки в 38 грн/дол.

На його думку, фінансова підтримка партнерів може тримати американську валюту на більш-менш стабільній ціновій позначці. Якщо ж цього не станеться, то курс «злетить».

«Є надія, що американці теж визначатимуться за березень із підтримкою України, і тому бачиться радше курс близько 38 гривень на весну», — зазначив експерт.

Зазначається, що варіант, коли валюта може подорожчати, можливий — у тому разі, якщо Україна не отримуватиме коштів від Євросоюзу. Монін вважає, що Нацбанк зможе загладити попит, а тому курс гривні не сильно ослабне.

Телеканал 24 За матеріалами:

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