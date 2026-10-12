НБУ та Міжнародна фінансова корпорація підписали Угоду про «Цифрове фінансове майбутнє України» — деталі
Мета Угоди
- фінансові інновації — підтримка НБУ в удосконаленні механізму роботи регуляторної пісочниці та відкритого банкінгу, створенні Інноваційного хабу, а також в аналізі регуляторних і ринкових викликів для посилення фінансової інклюзії;
- платежі та цифрова стійкість — подальше впровадження міжнародної практики щодо розвитку безготівкових платежів, зокрема миттєвих, включно з механізмами стимулювання їх використання, а також підтримка в посиленні цифрової стійкості фінансових установ;
- фінансова грамотність та інституційна спроможність — підтримка освітніх та інформаційних заходів щодо цифрових фінансових послуг тощо. Реалізація проєкту «Цифрове фінансове майбутнє України» триватиме до 2029 року.
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