0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ та Міжнародна фінансова корпорація підписали Угоду про «Цифрове фінансове майбутнє України» — деталі

Казна та Політика
12
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
НБУ та Міжнародна фінансова корпорація підписали Угоду про «Цифрове фінансове майбутнє України» — деталі
НБУ та Міжнародна фінансова корпорація підписали Угоду про «Цифрове фінансове майбутнє України» — деталі
НБУ та Міжнародна фінансова корпорація з Групи Світового банку підписали Угоду про співпрацю в межах проєкту «Цифрове фінансове майбутнє України», що реалізується у партнерстві з SECO.
Підписання відбулося 12 жовтня 2026 року під час #IMFmeetings #WBGmeetings — на зустрічі Голови НБУ Андрія Пишного та віцепрезидента МФК у країнах Європи, Латинської Америки та Карибського басейну Альфонсо Гарсія Мори.

Мета Угоди

Розвиток сучасного, безпечного та ефективного фінансового сектору України через розширення безготівкових і цифрових фінансових послуг, стимулювання їх використання та підвищення доступності фінансових продуктів. Угодою передбачено співробітництво між Національним банком та МФК за такими напрямами:
  • фінансові інновації — підтримка НБУ в удосконаленні механізму роботи регуляторної пісочниці та відкритого банкінгу, створенні Інноваційного хабу, а також в аналізі регуляторних і ринкових викликів для посилення фінансової інклюзії;
  • платежі та цифрова стійкість — подальше впровадження міжнародної практики щодо розвитку безготівкових платежів, зокрема миттєвих, включно з механізмами стимулювання їх використання, а також підтримка в посиленні цифрової стійкості фінансових установ;
  • фінансова грамотність та інституційна спроможність — підтримка освітніх та інформаційних заходів щодо цифрових фінансових послуг тощо. Реалізація проєкту «Цифрове фінансове майбутнє України» триватиме до 2029 року.
Читайте також
«НБУ вдячний команді МФК за послідовну підтримку. Розраховую, що ця угода допоможе нам ще швидше впроваджувати міжнародну експертизу та досвід у конкретні рішення для українського фінансового ринку», — зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУПишний
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems