НБУ та Міжнародна фінансова корпорація з Групи Світового банку підписали Угоду про співпрацю в межах проєкту «Цифрове фінансове майбутнє України», що реалізується у партнерстві з SECO.

Підписання відбулося 12 жовтня 2026 року під час #IMFmeetings #WBGmeetings — на зустрічі Голови НБУ Андрія Пишного та віцепрезидента МФК у країнах Європи, Латинської Америки та Карибського басейну Альфонсо Гарсія Мори.

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Мета Угоди

Розвиток сучасного, безпечного та ефективного фінансового сектору України через розширення безготівкових і цифрових фінансових послуг, стимулювання їх використання та підвищення доступності фінансових продуктів. Угодою передбачено співробітництво між Національним банком та МФК за такими напрямами:

фінансові інновації — підтримка НБУ в удосконаленні механізму роботи регуляторної пісочниці та відкритого банкінгу, створенні Інноваційного хабу, а також в аналізі регуляторних і ринкових викликів для посилення фінансової інклюзії;

платежі та цифрова стійкість — подальше впровадження міжнародної практики щодо розвитку безготівкових платежів, зокрема миттєвих, включно з механізмами стимулювання їх використання, а також підтримка в посиленні цифрової стійкості фінансових установ;

фінансова грамотність та інституційна спроможність — підтримка освітніх та інформаційних заходів щодо цифрових фінансових послуг тощо. Реалізація проєкту «Цифрове фінансове майбутнє України» триватиме до 2029 року.

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