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Долар зростає. Який курс американської валюти прогнозують банкіри

Валюта
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Долар зростає. Який курс американської валюти прогнозують банкіри
Долар зростає і це важко не помітити. Який курс американської валюти прогнозують банкіри? Та чому в здорожчанні валюти винна не тілька війна?
Про це розповідаємо у відео.
Упродовж наступного тижня жовтня долар, найімовірніше, перебуватиме в коридорі 44,7−45,3 гривні, прогнозує банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий.
З євро історія трохи інша. Його амплітуда може бути ширшою: приблизно від 50 до 51,5 гривні. І причина не лише в українських реаліях. Євро впливають ще й рухи європейської валюти на зовнішніх ринках.
На міжбанку долар коливатиметься в межах 44,7−45,4 гривні, євро — 50−51,5. На готівковому ринку межі трохи ширші: долар 44,8−45,4, євро 50−52 гривні.
Курс не стрибатиме стверджує банкір. На міжбанку він зміниться за день до 5−15 копійок. У банках — до 10−20 копійок. В обмінних пунктах — до 30 копійок. Чим ближче до готівки, тим більший крок.
Різниця між купівлею і продажем на міжбанку найменша. До 15 копійок на долар і до 20 на євро. У банках вона вже відчутніша: до 50−60 копійок на долар і до 80 копійок — гривні на євро. В обмінних пунктах найбільша: від 60 копійок до гривні на долар і від гривні до 1,3 на євро.
Курси купівлі на готівковому ринку відрізнятимуться. За словами Тарас Лєсового, у банках на 20−30 копійок за долар і 30−50 за євро, в обмінниках — на 30−50 копійок за долар і 50−70 за євро. А от курси продажу розійдуться менше: у банках на 10−20 копійок за долар і 20−30 за євро, в обмінниках — на 30−50 копійок за долар і до 50 за євро.
Середня різниця між міжбанківським курсом і готівковим складе 10−15 копійок. І ще одна цифра для орієнтиру — середні тижневі відхилення будуть у межах 1−1,5% від стартового курсу тижня.
За матеріалами:
Finance.ua
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