Протягом 5−9 жовтня офіційний курс долара рухався поблизу позначки 45 грн/$. Після короткого послаблення гривні на початку тижня змінив напрямок. 6 жовтня НБУ встановив історично високий курс — 45,0564 грн/$, після чого долар почав дешевшати. До 9 жовтня офіційний курс знизився до 44,8526 грн/$. За підсумками тижня гривня дещо зміцнилася, а рух курсу залишався помірним і без різких коливань.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Ринок чутливий, але керований», — зазначила вона.

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Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

5 жовтня — 44,9857 грн/$;

6 жовтня — 45,0564 грн/$;

7 жовтня — 44,9453 грн/$;

8 жовтня — 44,8639 грн/$;

9 жовтня — 44,8526 грн/$.

Готівковий валютний ринок розпочався у понеділок в діапазоні 44,69−45,25 грн/$, однак у вівторок і середу котирування поступово знижувалися. У середу діапазон звузився до 44,61−45,12 грн/$, що свідчило про тимчасове послаблення курсу долара в готівковому сегменті.

У четвер ринок продемонстрував неоднорідну динаміку: нижня межа котирувань опустилася до 44,48 грн/$, тоді як верхня підвищилася до 45,16 грн/$.

У п’ятницю долар дещо відіграв частину попереднього зниження, а курси встановилися в межах 44,61−45,15 грн/$.

Загалом коливання відбувалися переважно в межах вже звичного для цього сегмента цінового діапазону. Збереження верхньої межі продажу поблизу 45,15−45,25 грн/$ свідчило про те, що попит на американську валюту залишався достатнім для підтримання котирувань на цьому рівні.

Курс на міжбанку

Міжбанківський валютний ринок протягом 5−9 жовтня демонстрував помірне зміцнення гривні на початку тижня з подальшим частковим відновленням позицій долара.

Після старту трохи вище 45 грн/$ американська валюта вже у вівторок опустилася нижче цієї позначки й надалі переважно торгувалася в діапазоні 44,75−44,93 грн/$. Наприкінці тижня рух став стриманішим: у четвер долар повернувся до 44,93 грн/$, а в п’ятницю завершив торги на рівні 44,90 грн/$.

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За підсумками тижня долар знизився приблизно на 17 копійок, проте утримання котирувань поблизу 44,90 грн/$ наприкінці п’ятниці вказує на збереження попиту на валюту.

Обсяг інтервенцій НБУ за 5−9 жовтня склав $1248,82 млн. Це майже на 5% менше, ніж минулого тижня ($1312,69 млн з 28-го вересня по 2-е жовтня 2026 р.). Попри незначне скорочення обсягів валютних інтервенцій, їхній рівень залишається високим: НБУ продовжує компенсувати структурний дефіцит валюти на ринку та згладжувати надмірні курсові коливання та поки не свідчить про суттєве послаблення потреби в підтримці валютного ринку.

Що впливатиме на валютний ринок цього тижня

Одним із головних чинників тиску на гривню залишається попит на іноземну валюту для оплати імпортних товарів, енергоносіїв, обладнання та інших потреб бізнесу. Якщо потреба в доларах зростатиме швидше, ніж пропозиція валюти від експортерів, Національному банку доведеться активніше покривати дефіцит на міжбанку.

Крім того, на формування курсу додатково впливатимуть проблеми з експортом через безпекові обмеження та перебої в роботі промисловості й портової інфраструктури. Це може скорочувати надходження валюти.

Якщо попит на валюту з боку імпортерів залишатиметься високим, долар може трохи дорожчати, але НБУ залишатиметься ключовим чинником курсової стабільності. Регулятор дозволяє курсу змінюватися, але продає валюту, коли дисбаланс між попитом і пропозицією стає надмірним.

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За даними Нацбанку, станом на 1 жовтня 2026 року міжнародні резерви України становили $47,1 млрд, скоротившись за вересень на 3,2%. Це свідчить про високу потребу в ресурсах для підтримання зовнішньої стабільності. Важливим позитивним чинником стало надходження на початку жовтня майже €2,9 млрд від ЄС, однак це не означає автоматичної додаткової пропозиції долара на міжбанку.

Високі ставки за гривневими депозитами та облігаціями внутрішньої державної позики можуть стримувати перехід заощаджень у валюту. Водночас рішення про купівлю валюти залежать не лише від дохідності гривневих інструментів, а й від інфляційних очікувань, безпекової ситуації та потреб населення й бізнесу.