0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попит на іноземну валюту в Україні зріс: Нацбанк пояснив причини

Валюта
164
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Попит на іноземну валюту в Україні зріс: Нацбанк пояснив причини
Попит на іноземну валюту в Україні зріс: Нацбанк пояснив причини
У вересні попит на іноземну валюту в безготівковому сегменті зріс через потреби оборонно-промислового комплексу, паливно-енергетичного комплексу та імпортні закупівлі, пов’язані з наслідками атак на інфраструктуру.
Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.
Попри негативний вплив обстрілів на металургію та агропромисловий комплекс, пропозиція іноземної валюти дещо зросла порівняно із серпнем. Зокрема, цьому сприяли продажі валюти іншими секторами економіки.
Гривня майже не змінила курс до долара
Гривня майже не змінила курс до долара, bank.gov.ua
Також зріс чистий попит на іноземну валюту з боку населення. За оцінкою НБУ, це, ймовірно, відображало погіршення очікувань на тлі посилення російських атак на українські міста та бізнес.
У результаті сальдо інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти зросло до $5,5 млрд проти $4,8 млрд у серпні за датою укладання угод.

Гривня майже не змінила курс до долара

Обмінний курс гривні коливався в обидва боки у відносно вузьких межах. Середній офіційний курс гривні до долара майже не змінився.
Водночас щодо євро гривня зміцнилася на 0,5%. На динаміку курсу вплинули тенденції на світових фінансових ринках.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що офіційний курс долара 6 жовтня вперше піднявся до 45,5 грн. Водночас, за словами інвестиційного експерта Тараса Козака, сам по собі цей рівень не означає різких змін в економіці, а до кінця року курс може залишитися нижче 46 грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаВалютний ринокКурс гривні
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems