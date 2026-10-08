Попит на іноземну валюту в Україні зріс: Нацбанк пояснив причини

У вересні попит на іноземну валюту в безготівковому сегменті зріс через потреби оборонно-промислового комплексу, паливно-енергетичного комплексу та імпортні закупівлі, пов’язані з наслідками атак на інфраструктуру.

Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Попри негативний вплив обстрілів на металургію та агропромисловий комплекс, пропозиція іноземної валюти дещо зросла порівняно із серпнем. Зокрема, цьому сприяли продажі валюти іншими секторами економіки.

Гривня майже не змінила курс до долара, bank.gov.ua

Також зріс чистий попит на іноземну валюту з боку населення. За оцінкою НБУ, це, ймовірно, відображало погіршення очікувань на тлі посилення російських атак на українські міста та бізнес.

У результаті сальдо інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти зросло до $5,5 млрд проти $4,8 млрд у серпні за датою укладання угод.

Гривня майже не змінила курс до долара

Обмінний курс гривні коливався в обидва боки у відносно вузьких межах. Середній офіційний курс гривні до долара майже не змінився.

Водночас щодо євро гривня зміцнилася на 0,5%. На динаміку курсу вплинули тенденції на світових фінансових ринках.