Курс долара вийшов на рекорд, але до 46 грн не дійде — аналітик

Офіційний курс долара 6 жовтня вперше піднявся до 45,5 грн. Водночас, за словами інвестиційного експерта Тараса Козака, сам по собі цей рівень не означає різких змін в економіці, а до кінця року курс може залишитися нижче 46 грн.

Експерт пояснив, чому дорожчає долар і що відбувається з гривнею.

Чому гривня слабшає

На курс одночасно впливають кілька факторів. Серед них Козак називає безпекову ситуацію, яка, за його оцінкою, не покращується. Збільшення російських атак та обстрілів українських міст, зокрема Києва, посилює відповідні ризики.

''Те, що з’явилася досить велика кількість зброї, яка долітала до Києва, руйнувала тут, — це теж можна віднести до першого чинника. Це, звісно, не сприяє укріпленню гривні'', — зазначив Козак.

Обирайте лише надійні банки для депозитів. У цьому вам завжди допоможе каталог від Finance.ua. 💰

Водночас національна валюта поступово девальвує під впливом макроекономічних чинників. За прогнозом експерта, наприкінці 2026 року долар коштуватиме близько 45,8 грн.

''Тобто це плавна девальвація, яка була запланована і щороку вона є'', — пояснив Козак.

Експорт скорочується, а валютної виручки стає менше

Ще один фактор — скорочення експорту. Через обмеження експорту через порти Одеси, невеликі обсяги перевезень через Дунай, а також обмеження на автомобільних і залізничних пунктах пропуску до України надходить менше валютної виручки.

''Відповідно, чим менший експорт, тим менше валюти в країну поступає. Це теж такий чинник, який посилився останніми місяцями'', — сказав експерт.

На валютні надходження також впливає ситуація в українській металургії. Скорочення виплавки металу та зупинка частини галузі означають менші обсяги експортної виручки.

''Зараз її не буде, але це все заміщується західною допомогою'', — зазначив експерт.

Чи справді 45 грн за долар — тривожний сигнал

Саму позначку у 45 грн Козак не вважає економічно значущою. За його словами, це насамперед кругле число, яке має психологічне значення.

Водночас експерт звертає увагу на дії Національного банку. За його словами, регулятор останнім часом збільшив обсяги продажу валюти та продовжує політику так званої конструктивної невизначеності, за якої курс може рухатися в обидва боки залежно від ситуації на ринку.

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Підписуйтеся на безкоштовну валютну розсилку від Finance. uа 💸

''Саме в тому і полягає конструктивна невизначеність, щоб агенти, це бізнес, банки, громадяни, не могли прогнозувати курс'', — зазначив Козак.

Він також порівняв нинішню ситуацію з весною, коли долар дорожчав приблизно на 2 грн.

''Нічого суттєвого не відбулося, ніяких кардинальних змін'', — наголосив він.

Яким буде курс долара до кінця року

Козак не очікує, що до кінця року курс долара підніметься до 46 грн.

''Я думаю, що до 46 не доросте. На кінець року буде курс менше ніж 46 — 45,8'', — спрогнозував експерт.

На думку Козака, НБУ має достатньо інструментів для впливу на валютний ринок. Їх може стати більше після ухвалення Верховною Радою необхідних законів та відповідних рішень уряду в межах зобов’язань України перед ЄС і МВФ.

За словами експерта, це має відкрити шлях до подальшого фінансування України — до кінця року країна може отримати понад 20 млрд доларів. Крім того, НБУ прогнозує максимальний рівень золотовалютних резервів на кінець року.

''Тому можливості стримувати курс чи навіть встановлювати курс за своїм бажанням у Нацбанку є і ще будуть довгий час'', — вважає Козак.

Читайте також Що буде з курсом долара та цінами на продукти у жовтні — прогноз

Чи вплине рекорд долара на інфляцію та заощадження

Зростання курсу на 1−3%, на думку експерта, саме по собі фактично не вплине на інфляцію. За його оцінкою, за підсумками року вона буде близькою до 10%.

''А 9 чи 10, чи 11 — це не дуже відчувається'', — зазначив Козак.

Щодо заощаджень Козак радить не тримати всі кошти в одній валюті. Частину він пропонує розподілити між гривневими інструментами, зокрема ОВДП або іншими облігаціями, доларами та євро.

Як один із можливих варіантів експерт називає співвідношення 50% у гривневих інструментах та по 25% у доларах і євро.

''Нові надходження також потрібно ділити між цими умовними кошиками. Тоді не доведеться продавати долар, купляти євро, продавати євро, купляти гривні, бігати за коливаннями курсу'', — пояснив Козак.