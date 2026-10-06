Прогноз курсу валют на жовтень. Що буде з доларом та євро? Аналітика від банкіра (відео)

Українська економіка входить у жовтень під значним воєнним навантаженням. Ракетні та дронові атаки завдають прямих збитків підприємствам, ускладнюють логістику, скорочують виробничий час і створюють додатковий інфляційний тиск. Водночас ці процеси поки не призводять до неконтрольованого послаблення гривні.

Чому гривня поки залишається стабільною

За словами банкіра Глобус Банку Тараса Лєсового, головним фактором стабільності валютного ринку залишається активна присутність Національного банку. Регулятор компенсує ту частину валютної пропозиції, якої бракує через розрив між потребами імпортерів і валютними надходженнями від експорту.

Інтервенції НБУ дають змогу підтримувати баланс на ринку та не дозволяють економічному дефіциту валюти перетворитися на «курсову хвилю».

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Відсутність значних коливань на міжбанківському ринку також впливає на поведінку населення. Коли немає сигналів про різке здорожчання валюти, не виникає й передумов для масового скуповування готівкових доларів та євро. Тому на початку жовтня ажіотажу в обмінниках і банківських касах очікувати не варто.

Війна створює додатковий тиск на економіку

Водночас вплив війни на економіку стає дедалі відчутнішим. Повітряні тривоги зупиняють роботу торговельних центрів, підприємств, банківських відділень та інших установ. Бізнес втрачає робочі години й виторг, а паралельно змушений збільшувати витрати на автономність, безпеку та альтернативну логістику.

Ще більших збитків завдають прямі удари. За наявними оцінками, було знищено близько 2,1 млн квадратних метрів сучасної складської інфраструктури із приблизно 5 млн квадратних метрів, які загалом існували в Україні. Таким чином, йдеться про втрату понад 40% сучасних складських потужностей.

Атаки також зачепили великі промислові підприємства. Це впливає не лише на внутрішню економічну активність, а й на обсяги валютних надходжень від експорту.

Бензин за півтора місяця подорожчав більш ніж на 7,5%

Окремим джерелом інфляційного тиску стало пальне. З кінця серпня до середини вересня бензин А-95 у середньому подорожчав на 6,10 грн за літр із 80,07 грн до 86,17 грн. Це приблизно на понад 7,5% відсотки зростання.

Дизельне пальне за цей період зросло в ціні на 5,53 грн за літр, або приблизно на 6%.

Паливний фактор має швидкий вплив на інфляцію, оскільки подорожчання перевезень збільшує витрати виробників і торговельних мереж. Згодом частина цих витрат переноситься у кінцеву вартість товарів і послуг.

Облікова ставка стримує тиск на гривню

На цьому тлі важливим фактором залишається облікова ставка НБУ на рівні 16%. Це рішення має одразу кілька завдань: підтримувати інтерес до гривневих активів, стримувати надмірне зростання цін та зменшувати стимули для переведення заощаджень у валюту.

Додатково підтримують гривню ринкові ставки. За строковими депозитами вони вже сягають 17−17,5% річних, а дохідність окремих гривневих ОВДП становить близько 16,5%.

Яким буде курс долара та євро в першій декаді жовтня

За прогнозом банкіра, у першій декаді жовтня долар найімовірніше перебуватиме в діапазоні 44,7−45,1 грн, а євро в межах 50,5−52 грн.

Якщо дивитися по коридорах детальніше:

міжбанк: долар — 44,7−45,1 грн, євро — 50−52 грн;

готівковий ринок: долар — 44,6−45,1 грн, євро — 50−52 грн.

Ринок може коливатися всередині цих меж, однак наразі немає причин очікувати різкого виходу за межі прогнозованого коридору.

На міжбанку денні зміни курсу можуть становити близько 5−15 копійок, у звичайних банках — 10−20 копійок, а в обмінних пунктах до 30 копійок.