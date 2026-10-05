Наприкінці вересня та початку жовтня курс долара рухався досить спокійно, хоча без денних коливань не обійшлося. Після підйому до 44,86 грн/$30 вересня вже 1 жовтня долар подешевшав майже на 18 копійок. 2 жовтня курс частково відіграв це зниження й повернувся до 44,83 грн/$.

Про це в коментарі Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

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Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

28 вересня — 44,8414 грн/$;

29 вересня — 44,8153 грн/$;

30 вересня — 44,8624 грн/$;

1 жовтня — 44,6819 грн/$;

2 жовтня — 44,8333 грн/$.

Готівковий валютний ринок протягом минулого тижня залишався відносно стабільним, проте долар дещо подорожчав наприкінці тижня. Наближення верхньої межі продажу до 45,20 грн/$ свідчить про помірне посилення попиту на валюту.

У понеділок, 28 вересня, курс перебував у діапазоні 44,58−45,11 грн/$, у вівторок майже не змінився — 44,57−45,10 грн/$. У середу відбулося невелике зниження до 44,50−45,00 грн/$, однак уже в четвер котирування повернулися до 44,56−45,09 грн/$. У п’ятницю вартість долара змінилася помітніше, і курси становили 44,65−45,19 грн/$.

Курс на міжбанку

Міжбанківський валютний ринок протягом 28 вересня — 2 жовтня демонстрував різноспрямовану динаміку: на початку тижня долар торгувався поблизу 44,9 грн/$, після чого у вівторок і середу поступово знизився до 44,65−44,73 грн/$. Таким чином, за два торгові дні котирування втратили близько 20−25 копійок. Проте уже в четвер долар швидко повернувся до позначки 45 грн/$, а в п’ятницю торги завершилися поблизу цього рівня. Такі динамічні зміни свідчить про баланс попиту та пропозиції валюти.

Обсяг інтервенцій НБУ за 28 вересня — 2 жовтня склав $1312,69 млн. Це на майже на 11% більше, ніж минулого тижня ($1168,43 млн з 21-го по 25-е вересня). Проте приблизно такий самий обсяг інтервенцій — $1329 млн був на початку осені — 31 серпня — 4 вересня.

Загалом вересень став місяцем з найбільшим обсягом чистого продажу валюти у 2026 році $5,519 млрд — це був найбільший місячний обсяг продажу у 2026 році. Тож регулятор продовжував активно згладжувати дисбаланси на валютному ринку.

Прогноз на тиждень

На початок поточного тижня долар закріпився поблизу позначки 45 грн/$: у понеділок міжбанк відкрився на рівні 45,02 грн/$, а вже в першій половині дня котирування піднялися до близько 45,05−45,07 грн/$. Водночас сам вихід вище 45 грн/$ поки що не свідчить про формування нового стрімкого тренду.

Якщо попит на валюту зростатиме поступово, НБУ, найімовірніше, продовжить згладжувати його за допомогою продажу валюти. Саме тому навіть за наявності девальваційного тиску рух курсу вгору, скоріше за все, буде поступовим. Україна працює в режимі керованої гнучкості, за якого курс може змінюватися під впливом попиту та пропозиції, тоді як НБУ втручається, коли коливання стають надмірними.

На початку жовтня основний тиск на гривню формуватиметься з боку імпортного попиту, енергетичних витрат, підготовки бізнесу до зимового сезону та загальної ситуації із зовнішньою торгівлею. Додатковим фактором залишається воєнна ситуація. Удари по виробничій та логістичній інфраструктурі можуть одночасно збільшувати потребу в імпорті та створювати проблеми для експорту. На валютному ринку це означає потенційно більший попит на іноземну валюту за меншої її пропозиції.

Водночас говорити про неконтрольований дефіцит валюти наразі зарано. НБУ має можливість компенсувати частину структурного дефіциту на ринку власними продажами.