Що спровокувало зростання курсу долара в Україні й чого чекати надалі — Finance.ua

Що спровокувало зростання курсу долара в Україні й чого чекати надалі Сьогодні 15:01 — Валюта

Що спровокувало зростання курсу долара в Україні й чого чекати надалі

На валютному ринку курс долара вже досяг 39 гривень. Як вважає експерт, це відбулось через великий попит на валюту. Протягом цього тижня її ціна в готівковому сегменті коливатиметься від 38,80 до 39,50 гривень.

Як повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал, протягом 18−24 березня українці в середньому за день купували на 15 мільйонів більше, аніж продавали. Це не спровокувало до відчутної реакції готівкого ринку.

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За словами Золотько, на найближчий час курс буде триматись біля позначки 39 гривень, однак вона очікує на доволі широкий коридор коливань.

«На мою думку, вартість валюти у готівковому сегменті протягом цього тижня знаходитиметься в діапазоні 38,80−39,50 гривень за долар», — прогнозує банкірка.

Вона також додає, що на готівковому ринку курсові коливання на 10−15 копійок перевищують котирування на міжбанку, що свідчить про обмежений попит з боку населення на валюту. На цьому тижні різниця між готівковими та безготівковими показниками не перевищить 10−20 копійок.

У вівторок, 26 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,97 грн (купівля) та 39,47 (продаж). Готівковий курс — 39,29 (купівля) та 39,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,22 гривні.

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