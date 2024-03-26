Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні — Finance.ua

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Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні

Валюта
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Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні
Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні
В Україні протягом найближчих кількох тижнів курс долара знизиться з 39,13 до 38,5 грн/$. Значних змін вартості валюти не буде.
Про це розповів керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій у коментарі Oboz.ua.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

Національний банк не ставить перед собою завдання штучно втримувати курс долара на нинішньому рівні. Ба більше, якби долар не дорожчав, Україна не змогла би виконати бюджет. Деякі митні платежі, податки, а також кредити та міжнародні гранти надходять у валюті. Девальвація, з одного боку, збільшує інфляцію, а з іншого — дає можливість покрити потреби країни. У бюджеті на 2024-й перебачено курс у розмірі 40,7 грн/$.
Національний банк має зменшувати коливання на валютному ринку. Для цього він виходить та продає свої резерви (тоді пропозиція долара на ринку збільшується? і курс зменшується) або ж скуповує залишки (тоді попит на долар зростає, стимулюючи підвищення курсу).
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Національний банк прогнозів щодо курсу долара не робить, також він не має «тягнути» вартість валюти до позначок, які використовували для розрахунку бюджету країни. Паращій власноруч розрахував оцінки Нацбанку, виходячи з інших показників, планів регулятора тощо. Згідно з його даними, очікується середній за рік курс у розмірі близько 39 грн/$.
«Це зрозуміла політика НБУ на поступове збільшення курсу долара. Ми бачимо, що з початку грудня курс почав зростати. І це вже третє зростання курсу. Поводить себе Нацбанк адекватно ситуації на ринку. Курс зростає, потім трохи просідає. Це говорить про те, що тенденція йде на зростання», — каже Паращій.
Він припускає, що в найближчі два тижні долар подешевшає до 38,5 грн/$, а потім знову стабілізується біля позначки в 39 грн/$.
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За матеріалами:
Обозреватель
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