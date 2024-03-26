Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні — Finance.ua

Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні Сьогодні 08:01 — Валюта

Експерт дав прогноз курсу долара на найближчі тижні

39,13 до 38,5 грн/$. Значних змін вартості валюти не буде. В Україні протягом найближчих кількох тижнів курс долара знизиться зЗначних змін вартості валюти не буде.

Про це розповів керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій у коментарі Oboz.ua.

Національний банк не ставить перед собою завдання штучно втримувати курс долара на нинішньому рівні. Ба більше, якби долар не дорожчав, Україна не змогла би виконати бюджет. Деякі митні платежі, податки, а також кредити та міжнародні гранти надходять у валюті. Девальвація, з одного боку, збільшує інфляцію, а з іншого — дає можливість покрити потреби країни. У бюджеті на 2024-й перебачено курс у розмірі 40,7 грн/$.

Національний банк має зменшувати коливання на валютному ринку. Для цього він виходить та продає свої резерви (тоді пропозиція долара на ринку збільшується? і курс зменшується) або ж скуповує залишки (тоді попит на долар зростає, стимулюючи підвищення курсу).

Національний банк прогнозів щодо курсу долара не робить, також він не має «тягнути» вартість валюти до позначок, які використовували для розрахунку бюджету країни. Паращій власноруч розрахував оцінки Нацбанку, виходячи з інших показників, планів регулятора тощо. Згідно з його даними, очікується середній за рік курс у розмірі близько 39 грн/$.

«Це зрозуміла політика НБУ на поступове збільшення курсу долара. Ми бачимо, що з початку грудня курс почав зростати. І це вже третє зростання курсу. Поводить себе Нацбанк адекватно ситуації на ринку. Курс зростає, потім трохи просідає. Це говорить про те, що тенденція йде на зростання», — каже Паращій.

Він припускає, що в найближчі два тижні долар подешевшає до 38,5 грн/$, а потім знову стабілізується біля позначки в 39 грн/$.

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