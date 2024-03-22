Курс долара буде «керовано гнучким»: чого чекати від валюти до кінця місяця — Finance.ua

Курс долара буде «керовано гнучким»: чого чекати від валюти до кінця місяця Сьогодні 08:05 — Валюта

Курс долара буде «керовано гнучким»: чого чекати від валюти до кінця місяця

Затримка отримання Україною фінансової допомоги може загрожувати зростанням курсу долара. Однак, навряд чи досягне показника 40 гривень.

Водночас начальник департаменту банку «Глобус» Тарас Лєсовий прогнозує «Телеграфу», що особливих змін у курсі до кінця березня очікувати не варто. На це не вплине навіть затримка з отриманням міжнародної фінансової допомоги.

За словами експерта, з 25 до 31 березня ситуація на валютному ринку майже нічим не відрізнятиметься від попередніх кількох тижнів. На ринку діятиме режим «керованої гнучкості», отже, варто очікувати щоденних різновекторних, але не суттєвих змін курсів: на міжбанку вони не перевищать 0,2 грн, в банках корекція можлива до 0,3 грн, в обмінних пунктах — до 0, 5 грн.

Читайте також Україна досі не отримала фіндопомогу: як це відобразиться на курсі долара

Різниця купівлі доларів на готівковому ринку може коливатись для банків на 20−30 копійок, на 30−50 копійок для обмінних пунктів, на продажу різниця може становити до 20 копійок та 50 копійок відповідно. При цьому курсовий коридор до кінця березня може становити від 38,5 до 40 гривень за один долар.

За словами експерта, загальна ситуація буде досить прогнозованою, оскільки позитивні новини про обсяг та терміни отримання макрофінансової допомоги майже знищили передчуття ажіотажу, яке спостерігалося з початку року. Очікується, що принаймні на деякий час на ринку запанує рівновага: попит і пропозиція можуть перебувати в балансі, а це, цілком можливо, зменшить інтенсивність курсових змін.

«За всіма ознаками, наступного тижня загальні тренди валютного ринку збережуться, але цілком можлива поява нового явища — зниження інтенсивності валютних коливань. Але найголовніше — ринок убезпечений і захищений від раптових потрясінь. Будь-які курсові зміни відбуватимуться в межах „березневих“ кордонів», — робить висновок Тарас Лєсовий.

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.