Конфіскація активів рф допоможе Україні профінансувати військові потреби до 2028 року — Reuters Сьогодні 07:29 — Казна та Політика

Залучення російських активів за кордоном на суму близько 320 мільярдів доларів дасть змогу фінансувати боротьбу України проти військової агресії рф до кінця 2028 року.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що минулого тижня Україна отримала від США життєво важливу допомогу у розмірі 61 мільярда доларів, однак Києву потрібен середньотерміновий план фінансування, щоб протистояти натиску рф. Залучення заморожених активів рф для надання компенсації за збитки, завдані війною, має бути центральною темою в цьому контексті.

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У статті сказано, що США пропонують відкрити новий збір коштів для Києва шляхом капіталізації відсоткових платежів, що накопичуються в Euroclear, кліринговій палаті в Бельгії, де зберігається велика частина російських активів. Спеціалізована компанія, ймовірно, випустить облігації, забезпечені майбутніми відсотковими ставками, та виплатить прибутки Україні.

«Це рішення допоможе, але не змінить правила гри, оскільки це дасть змогу фінансувати Україну менш ніж пів року. Однак отримання Києвом 320 мільярдів доларів — це зовсім інша річ. Це дасть змогу фінансувати військові дії щонайменше до кінця 2028 року», — йдеться у повідомленні.

На думку авторів статті, якщо війна закінчиться до 2028 року, ці кошти можна використати для відновлення України, на що потрібно, за оцінками Світового банку, близько 486 мільярдів доларів.

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У публікації зазначається, що потреби Києва у майбутньому залежать від того, яка війна вестиметься. Оборонна кампанія коштуватиме дешевше, ніж спроба вигнати війська рф з великих територій.

«Але з огляду на те, що кремль нарощує свої військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше стільки ж на рік, як 88 мільярдів євро, виділених її союзниками на 2023 рік», — наголошують автори.

Водночас у США є лише 5 млрд доларів активів рф, основна ж частина зберігається в ЄС, який має юридичні сумніви щодо їхньої конфіскації.

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За даними Kiel Institute, станом на кінець лютого союзники України — переважно Європейський Союз — зобов’язалися, але ще не виділили 103 мільярди євро.

Нагадаємо, євродепутат Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз має скористатися інструментом контрзаходів, що передбачений правовими нормами ООН, аби вилучити та використати в інтересах захисту та відбудови України 300 мільярдів євро заморожених державних активів рф, а не лише відсоткових надходжень від них.

Укрінформ За матеріалами:

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