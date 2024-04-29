Конфіскація російських активів може піти за трьома сценаріями — Finance.ua

Конфіскація російських активів може піти за трьома сценаріями
Міністр юстиції Денис Малюська назвав три сценарії використання на користь України заморожених на Заході активів рф.
Про це він заявив в етері національного телемарафону Єдині новини 27 квітня.
Перший сценарій, «супероптимістичний», передбачає конфіскацію заморожених російських активів на користь України.
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Другий варіант, «нейтральний», передбачає вилучення доходів під позику. В такому разі доходи будуть нараховані за 10 років наперед, а виплачені вже зараз одним траншем.
«За песимістичного сценарію — буде лише поточне відрахування доходів, нарахованих від російських активів. Це максимум 5 млрд євро на рік. Але, можливо, й менше. Це песимістичний сценарій. Наше завдання просити партнерів про найрадикальніше рішення», — пояснив Малюська.
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну США та союзники заморозили понад $300 млрд російських активів закордоном. Більшість з них знаходяться в Бельгії, але приблизно $5 млрд в США.
Конгрес США дозволив президенту конфісковувати російські активи на користь України.
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