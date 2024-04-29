Конфіскація російських активів може піти за трьома сценаріями — Finance.ua
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Конфіскація російських активів може піти за трьома сценаріями

Казна та Політика
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Конфіскація російських активів може піти за трьома сценаріями
Конфіскація російських активів може піти за трьома сценаріями
Міністр юстиції Денис Малюська назвав три сценарії використання на користь України заморожених на Заході активів рф.
Про це він заявив в етері національного телемарафону Єдині новини 27 квітня.
Перший сценарій, «супероптимістичний», передбачає конфіскацію заморожених російських активів на користь України.
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Другий варіант, «нейтральний», передбачає вилучення доходів під позику. В такому разі доходи будуть нараховані за 10 років наперед, а виплачені вже зараз одним траншем.
«За песимістичного сценарію — буде лише поточне відрахування доходів, нарахованих від російських активів. Це максимум 5 млрд євро на рік. Але, можливо, й менше. Це песимістичний сценарій. Наше завдання просити партнерів про найрадикальніше рішення», — пояснив Малюська.
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З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну США та союзники заморозили понад $300 млрд російських активів закордоном. Більшість з них знаходяться в Бельгії, але приблизно $5 млрд в США.
Конгрес США дозволив президенту конфісковувати російські активи на користь України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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