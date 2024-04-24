Боррель пояснив, як ЄС збирається вилучати доходи від заморожених активів росії — Finance.ua

Боррель пояснив, як ЄС збирається вилучати доходи від заморожених активів росії Сьогодні 15:15 — Світ

Боррель пояснив, як ЄС збирається вилучати доходи від заморожених активів росії

Європейський Союз розробив план, який дасть змогу вилучити надзвичайні доходи від заморожених активів росії та витратити їх на потреби України.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Як зазначив посадовець, в Євросоюзі після початку війни в Україні було заморожено активи Центрального банку росії. Тепер цими активами керують центральні депозитарії цінних паперів, і вони приносять надзвичайні прибутки, оскільки відсоткова ставка значно зросла.

Читайте також У Швейцарії повідомили про скорочення заморожених російських активів

Боррель наголосив, що ЄС зміг знайти правове підґрунтя для вилучення цих доходів і передачі їх на потреби України.

«Ми вирішили поетапно домагатися мети використовувати ці доходи для підтримки України. Як перші кроки, ухвалені Радою в лютому, ми запровадили правила для центральних депозитаріїв цінних паперів, які генерують ці доходи, щоб ідентифікувати їх, тримати їх осторонь і обліковувати їх окремо», — пояснив він.

Посадовець нагадав, що раніше він запропонував Раді ЄС використовувати ці доходи для підтримки України військовими поставками через Європейський мирний фонд.

За словами глави дипломатії ЄС, Україна терміново потребує зброї та боєприпасів, щоб захистити себе і свій народ від російських ракет, безпілотників, бомб і постійних атак. При цьому він визнав, що спочатку в ЄС планували використовувати ці доходи для підтримки відновлення і реконструкції України.

Нагадаємо, що Євросоюз має юридично обґрунтувати рішення щодо конфіскації російських заморожених активів. Про це заявила перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гіта Гопінат. За її словами, це допоможе уникнути можливих ризиків у майбутньому. При цьому Гопінат наголосила, що фонд не братиме участі в обговоренні питань, пов’язаних із вилученням активів рф.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.