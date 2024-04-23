У Швейцарії повідомили про скорочення заморожених російських активів — Finance.ua

У Швейцарії повідомили про скорочення заморожених російських активів Сьогодні 19:16 — Світ

У Швейцарії повідомили про скорочення заморожених російських активів

Уряд Швейцарії повідомив, що на кінець 2023 року в країні заморозили російських активів на суму 5,8 мільярда швейцарських франків (6,36 мільярда доларів).

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Проте ця сума є меншою в порівнянні з 7,5 млрд франків, заморожених на кінець 2022 року.

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«Це на 1,7 мільярда швейцарських франків менше, ніж цифра, повідомлена за грудень 2022 року. Зниження пов’язане з втратами від оцінки цінних паперів. Крім того, наразі заблоковано 17 об'єктів нерухомості в 7 кантонах», — йдеться у повідомленні.

В уряді пояснили, що вартість цінних паперів знизилася внаслідок міжнародних санкцій. Втрату частково компенсували прибутки від переоцінки в обсязі 280 мільйонів франків (понад 307 мільйонів доларів).

За попередній звітний період Державний секретаріат з питань економіки країни (SECO) заморозив активи ще на 580 мільйонів швейцарських франків після власного розслідування та роз’яснень від банків.

«Уряд також заблокував ще два об'єкти нерухомості в Швейцарії. Крім 17 заморожених об'єктів нерухомості, були заблоковані інші активи, такі як спортивні та елітні транспортні засоби, твори мистецтва, меблі та музичні інструменти, якими користуються підсанкційні фізичні та юридичні особи у Швейцарії», — зазначили в уряді.

При цьому активи на 140 мільйонів швейцарських франків були виведені з-під арешту через недотримання законодавства при їх блокуванні.

Уряд зазначив, що ця сума заморожених активів окрема від коштів Центробанку росії, що зберігаються в Швейцарії - це приблизно 7,24 мільярда франків.

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«Вартість заморожених активів або знерухомлених активів російського центрального банку не є прямим показником того, якою мірою застосовуються санкції. Це моментальний знімок у часі. Кумулятивна вартість може коливатися в будь-якому напрямку, зокрема внаслідок змін оцінки заморожених цінних паперів, банківських комісій і змін обмінного курсу», — йдеться у повідомленні.

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