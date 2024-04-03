Швейцарія заморозила лише 5% російських фінансових активів — Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі Швейцарія заморозила 7,5 мільярда франків (8,2 мільярда доларів) фінансових активів, які належать російським громадянам та компаніям.
Про це очільник дипломатії повідомив у інтерв'ю Swissinfo.
За словами Кулеби, відповідна кількість становить лише 5% від загальної суми активів рф у Швейцарії, оскільки їхній загальний обсяг оцінюється в 150 мільярдів франків.
«Ми впевнені, що Швейцарія може зробити більше. Такі дії дадуть зрозуміти, що агресія є неприйнятною і що всі повинні дотримуватися правил», — підкреслив міністр.
Окрім цього, наголосив очільник дипломатії, це стане потужним фактором стримування для будь-яких інших держав, що замислюються про початок збройної агресії.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявляв, що Україна зможе отримати відсотки з заморожених російських активів цього року, однак реальніше — вже наступного. Цю тему активно обговорюють на Заході.
Про це також казала заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра. За її словами, на виплату репарацій Україні в найближчий час очікувати не варто, остільки компенсаційна комісія для початку цього процесу може бути створена не раніше, ніж через рік.
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