Заморожені $300 мільярдів активів рф — на відбудову України треба значно більше — Finance.ua
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Заморожені $300 мільярдів активів рф — на відбудову України треба значно більше

Казна та Політика
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Заморожені $300 мільярдів активів рф — на відбудову України треба значно більше
Заморожені $300 мільярдів активів рф — на відбудову України треба значно більше
Згідно з Третьою оцінкою збитків і потреб на відновлення України (RDNA3), проведеною за участі Світового банку, станом на кінець 2023 року потреби на відновлення України внаслідок повномасштабного вторгнення рф становлять 486,2 млрд доларів.
Про це сказала заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра в коментарі Укрінформу.
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«Згідно з Третьою оцінкою збитків і потреб на відновлення України (RDNA3), проведеною за участі Світового банку, станом на кінець 2023 року потреби на відновлення внаслідок повномасштабного вторгнення складають 486,2 млрд доларів. У світі заморожено приблизно 300 млрд доларів російських суверенних активів, і вони, як ви бачите, повністю поглинаються тією сумою, яка нам необхідна для відновлення», — сказала Мудра.
Вона також наголосила, що «несправедливо покладати на плечі громадян країни-жертви агресії і наших міжнародних партнерів зобов’язання з підтримки та відбудови України, допоки заморожені російські активи лежать недоторканими на рахунках банків.
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Відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права, держава, яка вчинила міжнародно-протиправне діяння, несе повну відповідальність, зокрема фінансову, по відношенню до держави, яка постраждала внаслідок такого протиправного діяння".
За її словами, конфіскація заморожених активів покаже рішучість світової спільноти не просто в підтримці України, а у відданості підтримці світового порядку, заснованого на міжнародному праві.
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«Притягнення рф до міжнародно-правової відповідальності стане безперечним доказом того, що положення Статуту ООН мають не лише декларативний характер, але є цілком ефективним та живим інструментом підтримки миру та безпеки у всьому світі. Натомість, якщо автократи та диктатори побачать, що можуть нічого не втратити за розв’язання агресивних війн, то майбутнє нашого світу — безрадісне», — сказала Мудра.
Вона також наголосила, що дуже важливо передати заморожені російські активи Україні, адже «по-перше, йдеться про наше існування як держави. Нам потрібні ресурси для оборони, без яких росія не просто захопить Україну, але й знищить нашу ідентичність. Крім того, на минулому тижні росія здійснила наймасштабніший обстріл енергетичної інфраструктури України за всі 10 років війни. Відновлення деяких з пошкоджених об'єктів займе декілька років. Ми бачимо, що росія досі спроможна завдавати такі удари, і що нам необхідні мільярди доларів для подолання їх наслідків».
За матеріалами:
Укрінформ
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