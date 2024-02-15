У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно для відновлення України після війни — Finance.ua

У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно для відновлення України після війни Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

У Світовому банку порахували, скільки коштів потрібно для відновлення України після війни

Загальна вартість відбудови та відновлення України після війни зросла до 486 млрд доларів. Рік тому вартість оцінювали у 411 млрд доларів.

Про це свідчить оновлений звіт RDNA3, оприлюднений Світовим банком.

«Станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить $486 мільярдів впродовж наступного десятиліття. Ця цифра вища, ніж потреби, оцінені в $411 мільярдів рік тому», — сказано у звіті.

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Прямі збитки України від російської агресії нині досягли майже 152 млрд доларів. Найбільш постраждалими галузями є житлове будівництво, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика та сільське господарство.

Зазначається, що руйнування дамби Каховської ГЕС та гідроелектростанції у червні 2023 року призвело до значних негативних наслідків для довкілля та сільського господарства, а також загострило проблеми, з якими вже зіткнулися люди, намагаючись забезпечити доступ до житла, води, продуктів харчування та медичних послуг.

Тільки в цьому році Україні знадобиться близько 15 млрд доларів для першочергових завдань реконструкції та відновлення.

Найвищі потреби у відновленні та реконструкції:

житло (17% від загальної кількості);

транспорт (15%);

торгівля та промисловість (14%);

сільське господарство (12%);

енергетика (10%);

соціальний захист (9%).

Найбільші збитки сконцентровано у Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях.

Скільки грошей Україна отримала на відновлення

Близько 5,5 млрд доларів Україна отримала від міжнародних партнерів. Близько 9,5 млрд доларів ще не профінансовано.

Нагадаємо, за даними КSE Institute, сума збитків інфраструктури України через війну станом на січень 2024 року сягнула майже 155 млрд доларів. На першому місці за сумою збитків залишається житловий фонд. Прямі збитки від руйнувань цих обʼєктів оцінюються у $58,9 млрд. У порівнянні зі звітом на кінець 2023 року ця сума збільшилася на $4,8 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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