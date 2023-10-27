Уряд презентував перші деталі «плану на 50 млрд євро» для відновлення України — Finance.ua

Уряд презентував перші деталі «плану на 50 млрд євро» для відновлення України
У четвер, 26 жовтня, відбулась презентація Уряду перших напрацювань по плану України в рамках створення Українського фонду (Ukraine Facility). Більш відомого як «план на 50 млрд €».
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, більша частина грошей з плану, зокрема, €39 млрд спрямована на «план України»; ще €8 млрд — «Інвестиційний фонд» та €3 млрд — «Технічна та адміністративна підтримка».
Зазначається, що відповідні 39 млрд — це макрофінансова допомогу в держбюджет (умовно як транш МВФ).
Відповідний план, зокрема, передбачає:
- Крок (який треба зробити).
- Дедлайн (до якої дати треба виконати пункт).
- Кількість грошей, які виділяються за виконання конкретного пункту.
Як повідомив Железняк, план розраховано на 4 роки (до кінця 2027 року). І в кожен квартал з 2024 по 2027 рік включатиме умовно перелік таких кроків, по яким буде виділятися гроші.
«З того, що прокоментували урядовці: то перегляд кожного разу буде жорстким умовною аудиторською комісією від ЄС. Як буде виглядати механізм перегляду програми — поки невідомо. В Уряді буде визначений координатор, який відповідає за моніторинг виконання», — уточнив нардеп. А також додав, що перегляд плану проводитимуть кожного кварталу.
Крім того, уточнюється, що відповідний план також накладається на: Меморандум МВФ; DPL Світового Банку; лист США на платформу донорів.
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