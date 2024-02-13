Названо суму збитків української інфраструктури через війну — Finance.ua

Названо суму збитків української інфраструктури через війну Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Названо суму збитків української інфраструктури через війну

Сума збитків інфраструктури України через війну станом на січень 2024 року сягнула майже 155 млрд доларів.

Про це свідчать дані проєкту «росія заплатить» КSE Institute.

Зазначається, що ця оцінка враховує також збитки, завдані Україні через підрив країною-агресором Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

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На першому місці за сумою збитків залишається житловий фонд. Внаслідок бойових дій та регулярних обстрілів щодня збільшується кількість пошкоджених та зруйнованих житлових будинків: станом на січень 2024 року таких понад 250 тисяч будівель. З них — 222 тисяч приватних будинків, понад 27 тисяч — багатоквартирних та 526 гуртожитків.

Прямі збитки від руйнувань цих обʼєктів оцінюються у $58,9 млрд. У порівнянні зі звітом на кінець 2023 року ця сума збільшилася на $4,8 млрд.

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Окрім іншого, збільшення викликане переходом на інше джерело інформації для деяких областей (РПЗМ, Реєстр пошкодженого та знищеного майна).

Серед регіонів, де зафіксовано найбільше зруйнованих житлових будівель: Донецька, Київська, Луганська, Харківська, Чернігівська та Херсонська області.

Завдані інфраструктурі збитки на початок 2024 року сягають $36.8 млрд, втрати промисловості та підприємств — вже на рівні $13.1 млрд. За останніми даними зруйновано або пошкоджено 78 малих, середніх та великих приватних підприємств, а також 348 держпідприємств.

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Через бойові дії продовжує зростати сума прямих збитків від зруйнованої інфраструктури енергетичної галузі — до $9 млрд, агропромислового комплексу — $8.7 млрд.

Крім того, станом на початок цього року зросли збитки сфер ЖКГ — $4.5 млрд та охорони здоровʼя — ще на $1.4 млрд до $3.1 млрд

Інфографіка: КSE Institute

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 160 тис. одиниць сільгосптехніки, 16 тис. одиниць комунального транспорту, 3.8 тис. закладів освіти, 1,8 тис. закладів культури, 580 адмінбудівель державного та місцевого управління, 426 лікарень, 348 релігійних установ, 50 ЦНАПів, 48 соціальних центрів, 31 інтернат, 31 торговий центр та інших обʼєктів.

Інфографіка: КSE Institute

Нагадаємо, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев раніше повідомляв , що якщо припустити, що під час повітряної тривоги зупиняється половина економіки, збитки за одну добу тривоги умовно становитимуть 9 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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