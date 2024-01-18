Енергоатом оцінює збитки від окупації ЗАЕС у 30 мільярдів гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Енергоатом оцінює збитки від окупації ЗАЕС у 30 мільярдів гривень

Казна та Політика
19
Енергоатом оцінює збитки від окупації ЗАЕС у 30 мільярдів гривень
Енергоатом оцінює збитки від окупації ЗАЕС у 30 мільярдів гривень
За попередньою оцінкою, збитки від окупації Запорізької атомної електростанції росіянами становлять 30 млрд грн, недоотримана вигода Енергоатома — понад 167 млрд грн.
Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».
«Збитки, нанесені тільки під час захоплення станції, — зруйновані й пошкоджені окупантами майно та інфраструктура — попередньо сягають щонайменше 30 млрд грн. Остаточну суму збитків можна буде встановити лише після звільнення ЗАЕС та реальної оцінки всієї заподіяної шкоди», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Крім того, недоотримана вигода Енергоатома через простій ЗАЕС у 2022 році оцінюється 55 млрд грн, у 2023-му — понад 112 млрд грн.
У компанії зазначили, що МАГАТЕ не контролює повною мірою ситуацію на станції, оскільки експертів не допускають до більшості її виробничих приміщень. Обладнання на ЗАЕС продовжує деградувати, а український персонал працює під постійним тиском нелегітимного керівництва та представників Росатома, страхом знущань і тортур.
Місце для вашої реклами
Як повідомлялося, ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території ЗАЕС військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал станції. Рішення МАГАТЕ про повернення ЗАЕС під контроль Енергоатома загарбники ігнорують.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.