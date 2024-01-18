Енергоатом оцінює збитки від окупації ЗАЕС у 30 мільярдів гривень — Finance.ua

Енергоатом оцінює збитки від окупації ЗАЕС у 30 мільярдів гривень Сьогодні 06:37 — Казна та Політика

Енергоатом оцінює збитки від окупації ЗАЕС у 30 мільярдів гривень

За попередньою оцінкою, збитки від окупації Запорізької атомної електростанції росіянами становлять 30 млрд грн, недоотримана вигода Енергоатома — понад 167 млрд грн.

«Збитки, нанесені тільки під час захоплення станції, — зруйновані й пошкоджені окупантами майно та інфраструктура — попередньо сягають щонайменше 30 млрд грн. Остаточну суму збитків можна буде встановити лише після звільнення ЗАЕС та реальної оцінки всієї заподіяної шкоди», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, недоотримана вигода Енергоатома через простій ЗАЕС у 2022 році оцінюється 55 млрд грн, у 2023-му — понад 112 млрд грн.

У компанії зазначили, що МАГАТЕ не контролює повною мірою ситуацію на станції, оскільки експертів не допускають до більшості її виробничих приміщень. Обладнання на ЗАЕС продовжує деградувати, а український персонал працює під постійним тиском нелегітимного керівництва та представників Росатома, страхом знущань і тортур.

Як повідомлялося, ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території ЗАЕС військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал станції. Рішення МАГАТЕ про повернення ЗАЕС під контроль Енергоатома загарбники ігнорують.

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Укрінформ За матеріалами:

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