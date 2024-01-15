«Енергоатом» перевиконав план виробництва електроенергії на 2023 рік — Finance.ua

«Енергоатом» перевиконав план виробництва електроенергії на 2023 рік
У 2023 році атомні електростанції (АЕС) згенерували 52,409 млрд кВт-год електроенергії, що на 101,6% більше ніж планове завдання.
Про це йдеться в повідомленні «Енергоатому».
«Це майже 50% у загальному енергоміксі України. Вітчизняні атомні станції на 12,8% перевищили прогнозний енергетичний баланс та додатково виробили близько 5 млрд кВт-год електроенергії на суму 19,5 млрд гривень», — зазначив виконувач обов’язків голови правління компанії Петро Котін.
Він наголосив, що завдяки цьому державний бюджет додатково отримає 3,8 млрд гривень.
За його словами, компанія вчасно виконала всі 480 запланованих заходів у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2023−2024, що дало можливість забезпечити максимальне виробництво електроенергії.
«Внаслідок скорочення термінів планово-попереджувальних робіт на 66 діб АЕС змогли додатково згенерувати майже 1,4 млрд кВт-год електроенергії. Як завжди, ремонтні роботи виконувалися із забезпеченням високої якості», — зазначив Котін.
Як повідомляли Українськi Новини, національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» зареєстрована як акціонерне товариство.
Кабмін призначив в рамках корпоратизації в.о. голови правління АТ «Енергоатом» Котіна.
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