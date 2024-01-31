Шмигаль назвав суму збитків, яких завдала війна українському довкіллю — Finance.ua

Шмигаль назвав суму збитків, яких завдала війна українському довкіллю Сьогодні 15:30

Шмигаль назвав суму збитків, яких завдала війна українському довкіллю

Від початку повномасштабної війни ворог завдав шкоди українському довкіллю на 2,2 трлн грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Міжнародного довкіллєвого форуму United for Nature. Agenda for Ukraine.

Збитки довкіллю

За його словами, під час повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 3,6 тис. російських злочинів проти довкілля.

«Ворог завдав нам збитків на суму 2,2 трлн грн. Через постійні обстріли утворилося понад 750 тис. тонн відходів руйнації, якими забруднено 30 млн га території», — заявив Шмигаль.

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Крім того, за даними Міністерства економіки, сотні тисяч квадратних кілометрів української землі потенційно забруднені мінами та снарядами.

«Торік ми повернули в експлуатацію понад 200 тис. га сільгоспземель. Для порівняння, це більш ніж дві площі нашої столиці Києва. А цього року маємо амбіцію обстежити і в разі потреби очистити понад 512 тис. га. Але мінна загроза існуватиме ще довгі роки», — відзначив очільник уряду.

Також Шмигаль повідомив, що уряд продовжує долати наслідки підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Виділено мільярди гривень, збудовано нові водогони.

Які реформи впроваджує Україна

Україна впроваджує реформи у сфері довкілля. За словами прем'єр-міністра, торік уряд завершив реформу сфери надрокористування. Прибутки галузі від аукціонів у 2023 році сягнули рекордної суми — понад 2 млрд грн.

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У лісовій галузі завдяки змінам минулий рік також став рекордним за прибутками. Вони зросли у понад два рази — до 3 млрд грн.

Шмигаль підкреслив, що у планах на 2024 рік — активізація кліматичної політики. Бо це одна з передумов для відбудови України за «зеленими» стандартами.

Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни

Він наголосив, що спільна мета України й партнерів — досягти справедливого стійкого миру і змусити агресора заплатити за всі здійсненні злочини, зокрема злочини проти довкілля.

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«Принцип „росія заплатить“ для нас є надзвичайно важливим і фундаментальним. Цей принцип закладено в нашій Довкіллєвій декларації, проект якої був презентований у жовтні під час форуму United for Justice, United for Nature. Зокрема, декларація закликає створити Міжнародну екологічну платформу для оцінки збитків. І це чітко корелюється з ініціативою Володимира Зеленського зі створення Глобальної платформи оцінювання збитків, яку він анонсував на Кліматичній конференції у 2022 році», — зазначив Шмигаль.

Як відзначив глава уряду, Україна також має значний прогрес у діалозі з партнерами щодо компенсації за рахунок конфіскованих російських активів.

«Очікуємо на дієві рішення з боку Європейського Союзу, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси рф на допомогу Україні. Це буде важливий прецедент глобального масштабу. Будь-який агресор знатиме — рано чи пізно він заплатить за заподіяну шкоду», — наголосив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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