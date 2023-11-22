В уряді розповіли, коли запрацює Реєстр збитків від війни з росією — Finance.ua

В уряді розповіли, коли запрацює Реєстр збитків від війни з росією Вчора 11:45 — Казна та Політика

В уряді розповіли, коли запрацює Реєстр збитків від війни з росією, Фото: Libkos

Реєстр збитків від війни з росією має запрацювати вже на початку наступного року, а його основним джерелом наповнення мають стати заморожені Заходом російські активи.

Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, минулого тижня було обрано сімох членів Ради Реєстру збитків. Це частина компенсаційного механізму, який буде складатися з трьох компонентів:

Реєстр, де будуть зафіксовані заподіяні збитки;

Комісія з розгляду претензій про компенсації;

Компенсаційний фонд, з якого відбуватимуться виплати.

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«Головним ресурсом для українського відновлення має стати конфіскація заморожених на Заході російських активів. Працюємо над тим, щоб принцип „росія заплатить“ втілився в життя вже наступного року», — сказав прем'єр.

За його словами, наповнюватися фонд повинен за рахунок конфіскованих російських активів — близько 300 млрд євро суверенних активів та ще 28 млрд євро приватних, які зберігаються в ЄС та інших розвинутих країнах.

«Сьогодні в створенні Реєстру збитків беруть участь 43 країни та Євросоюз. Незабаром будуть затверджені правила та процедури його роботи. Очікуємо, що вже в першому кварталі наступного року він почне діяти», — сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, країни Заходу заморозили суверенні активи росії на суму 300 мільярдів доларів. Низка політиків закликали передати ці гроші Україні, проте інші зацікавлені сторони, включаючи Європейський центральний банк, висловлювали побоювання щодо законності такого кроку та його наслідків.

У жовтні лідери ЄС схвалили план використання мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, наразі партнери працюють над пропозицією зосередитися на так званих надприбутках, і ідея полягає в їх об'єднання та спрямуванні через бюджет ЄС в Україну.

На початку листопада Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США більшістю голосів схвалив двопартійний та двопалатний законопроект про використання заморожених активів росії на користь України.

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УНІАН За матеріалами:

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