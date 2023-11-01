Конфіскація російських активів на користь України: у яких країнах є прогрес — Finance.ua

Конфіскація російських активів на користь України: у яких країнах є прогрес Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Конфіскація російських активів на користь України: у яких країнах є прогрес

Україна розраховує, що основним джерелом покриття витрат на повоєнну відбудову стануть заморожені російські активи — сума, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, може становити до 500 мільярдів доларів.

Про це пише «Слово і діло».

Проблема в тому, що в західних країнах поки що немає правової бази, яка б дозволила конфіскувати ці кошти: пряма передача активів Україні без законних підстав стала б порушенням міжнародного права та створила б небезпечний прецедент. Але союзники України намагаються знайти вихід.

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Більшість заморожених за кордоном російських активів знаходиться в країнах «Великої сімки» — приблизно 280 млрд доларів. У жовтні міністри G7 зобов’язалися тримати російські активи замороженими, поки рф не компенсує Україні збитки в результаті війни.

Країни G7 також заявили, що вивчатимуть усі можливі шляхи надання допомоги Україні відповідно до правових систем та міжнародного права, у тому числі з використанням заморожених суверенних активів росії.

Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен також підтвердив, що Штати та Європа вивчають правові підстави використання російських активів для відновлення України.

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«Я вважаю, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони мають за це заплатити. І один із способів зробити це — саме за допомогою активів. Ми повинні переконатися, що для цього є юридична база», — сказав Блінкен, додавши, що це надішле «сигнал» країнам-агресорам.

Самі США вперше передали Україні 5,4 млн доларів конфіскованих активів підсанкційного олігарха Костянтина Малофєєва. У Кабміні заявили, що кошти витратить на реабілітацію українських ветеранів.

Крім того, на розгляд Конгресу США влітку внесли законопроєкт «Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців», який передбачає механізм конфіскації активів, які належать російському уряду та центральному банку.

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Законопроєктом пропонується дати президенту США повноваження конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в країні, та передати їх на відновлення України. Також забороняється переведення коштів російським підсанкційним організаціям до виведення військ рф з України та компенсації збитків.

Бельгія передала Україні 92 млн євро податкових надходжень із заморожених у країні російських активів. Половина цієї суми призначена для воєнної допомоги.

Також Бельгія створила фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро надходжень від заморожених російських активів. Фонд буде використаний на військову та гуманітарну допомогу, для проєктів Європейського фонду миру.

Інфографіка: «Слово і діло»

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