Який олігарх став рекордсменом за кількістю конфіскованих у росіян активів — Finance.ua
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Який олігарх став рекордсменом за кількістю конфіскованих у росіян активів

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Який олігарх став рекордсменом за кількістю конфіскованих у росіян активів
Який олігарх став рекордсменом за кількістю конфіскованих у росіян активів
Україна активно конфісковує підприємства, які були підконтрольними для російських олігархів. Про це розповів заступник голови Фонду держмайна Олександр Федоришин.
Рекордсменом конфіскованого в Україні майна став відомий російський олігарх Олег Дерипаска. Також багато фінансових вливань в українські підприємства робили Ротенберги, Шелков та Євтушенков.
«Але вони не зрівняються за кількістю активів, які перейдуть державі від Дерипаски. Ми підрахували: активи, що за рішенням суду та уряду перейшли до фонду, становлять зовсім невелику частину від того, що нам принесло рішення суду щодо Дерипаски», — уточнив Федоришин.
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Раніше вже повідомлялося, що Україна конфіскувала Глухівський кар'єр кварцитів та Миколаївський глиноземний завод Дерипаски. Їх орієнтовна вартість сягає 10 мільярдів гривень.
Він також зазначив, що в Україні Дерипаска вкладався переважно у промислові підприємства. У гарному стані Запорізький алюмінієвий комбінат, великі гроші держава зможе отримати за Миколаївський глиноземний завод. Також йдеться про багато кар'єрів, рухоме та нерухоме майно.
Олег Дерипаска є наближеним до кремля, під його контролем перебувають російські підприємства з виробництва військової техніки.
Нагадаємо, статки найбагатших росіян зросли більш ніж на $32 млрд з початку 2023 року. Найбільше серед громадян рф заробив засновник «Лукойлу» Вагіт Алекперов. Незважаючи на те, що він перебуває під санкціями, з січня його статки збільшилися на $5,9 млрд — до $21,3 млрд.

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