російські олігархи продовжують багатшати: їх статки з початку року зросли на $32 млрд — Finance.ua
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російські олігархи продовжують багатшати: їх статки з початку року зросли на $32 млрд

Фондовий ринок
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російські олігархи продовжують багатшати: їх статки з початку року зросли на $32 млрд
російські олігархи продовжують багатшати: їх статки з початку року зросли на $32 млрд
Статки найбагатших росіян зросли більш ніж на $32 млрд з початку 2023 року. Найбільше серед громадян рф заробив засновник «Лукойлу» Вагіт Алекперов. Незважаючи на те, що він перебуває під санкціями, з січня його статки збільшилися на $5,9 млрд — до $21,3 млрд.
Це випливає з «Індексу мільярдерів» (Bloomberg Billionaires Index), який, зокрема, розраховується на основі вартості акцій компаній.
Після Алекперова у списку найбагатших росіян за обсягом прибутку йде голова ради директорів та основний акціонер Новоліпецького металургійного комбінату Володимир Лисин, який розбагатів на $4,98 млрд із січня. Загалом він заробив $24,8 млрд.
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Найбагатшим росіянином залишається президент «Норнікеля» Володимир Потанін, статки якого зросли до $29,8 млрд. З початку 2023 року Потанін збільшив свій капітал на $1,23 млрд.
Підсумкова вартість готівкових активів росіян цього року становила $309,3 млрд — вона ґрунтується на оцінці вартості дивідендів, інсайдерських операцій, податків та ринкової кон’юнктури.
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Згідно зі списком, збитків з початку року зазнав член Ради федерації від республіки Дагестан та бізнесмен Сулейман Керімов: його статки зменшилися на $525 млн.
«Збідніли» з початку року також Роман Абрамович (втратив $308 млн, загальний капітал $7,51 млрд) та В’ячеслав Кантор, який втратив $243 млн, загальні статки — $6,12 млрд.
У Bloomberg Billionaires Index включені дані 500 найбагатших людей планети. Перше місце продовжує займати засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск.
На другому місці власник LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно. Третій рядок посідає засновник гіганта онлайн-торгівлі Amazon Джефф Безос.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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