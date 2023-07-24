Російські власники банку хотіли вивести з України мільярдні активи — Офіс генпрокурора Сьогодні 16:37

Російські власники банку хотіли вивести з України мільярдні активи — Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито схему виведення за кордон активів одного з найбільших українських банків, власником якого донедавна був російський олігарх.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як мала працювати схема

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України власники банку, побоюючись застосування відносно них санкцій, почали шукати шляхи протиправного виведення активів.

Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені «нових» бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.

У подальшому, щоб приховати «сліди» оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави.

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту виявлено документи з доказами незаконної діяльності.

З метою недопущення завдання шкоди фінансовій стабільності України Національний банк України прийняв рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави.

Досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ у взаємодії з Національним банком України (ст. 110−2 КК України).

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, Нацбанк ухвалив рішення про передачу «Сенс Банку» (раніше мав назву «Альфа-Банк») у власність держави, адже його власниками є російські підсанкційні олігархи. Мова йде про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова;

в НБУ зазначали, що власники «Сенс Банку» мають зв’язок з режимом країни-агресора, а також до них були застосовані санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів;

вже 22 липня Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого Акціонерного товариства «Сенс Банк», згідно з яким Банк переходить у власність держави.

Детально про те, що сталося, чому ребрендинг не допоміг і хто очолить державний «Сенс Банк» — з’ясовували у статті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.