Toyota запустила у продаж розкішний седан Century (фото)

Компанія Toyota запустила у продаж флагманський седан Toyota Century нового модельного року. Седан обзавівся покращеними системами безпеки.

Як змінився новий Toyota Century

Представницький седан виробляють із 1967-го. В актуальному, лише третьому по рахунку, поколінні вона перебуває з 2018-го. Довжина такого седана складає 5335 мм, колісна база — 3090 мм.

У дизайні жодних змін нинішня модернізація Century не принесла — покращено оснащення та комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense. Так, мультимедіа зі скромним 8-дюймовим екраном тепер йде в базі.

Система автогальмування навчилася розпізнавати не тільки пішоходів, але також велосипедистів та мотоциклістів, плюс електроніка здатна розпізнати ці перешкоди і при повороті на перехрестях.

А система Proactive Driving Assist «підтримує кермо і гальмування», щоб не допустити «надто близького наближення» седана до пішоходів, велосипедистів і припаркованих машин.

Як і раніше, седан Toyota Century буває тільки у вигляді задньопривідного гібрида. Силова установка включає бензиновий атмосферний мотор V8 на 5,0 л (381 к.с., 510 Нм), електродвигун потужністю 224 к.с. (300 Нм), електромеханічний варіатор та нікель-металгідридний акумулятор. Сукупна віддача силової установки становить 431 к.с.

