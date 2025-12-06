Samsung випустив телефон, який складається удвічі (фото)
Компанія Samsung представила абсолютно новий cкладаний смартфон Galaxy Z TriFold. Його особливість в тому, що він складається удвічі.
Про це повідомляє Reuters.
Таким чином Samsung прагне зміцнити свої позиції в сегменті, де китайські конкуренти набирають позиції. Хоча аналітики впевнені, що складані смартфони залишаються нішевою категорією.
«Я вважаю, що ринок складних пристроїв продовжуватиме зростати, і зокрема TriFold може стати каталізатором, який сприятиме ще більшому вибуховому зростанню в ключових частинах сегмента», — заявив Алекс Лім, віце-президент Samsung Electronics
Що відомо про новий Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold — складаний смартфон, який в розгорнутому вигляді має дисплей 253 мм. Він складається із 3 панелей, які збираються в одну.
Повідомляється, що нова модель майже на 25% більша, ніж остання складна модель Samsung Galaxy Z Fold 7.
Пристрій оснащений найбільшим акумулятором Samsung серед флагманських моделей та підтримує надшвидку зарядку, яка заряджає телефон до 50% за 30 хвилин.
TriFold, вироблений у Південній Кореї, надійде у продаж на внутрішньому ринку 12 грудня, а також буде представлений у Китаї, Сінгапурі, Тайвані та Об’єднаних Арабських Еміратах протягом 2025 року.
У США смартфон планують випустити на початку 2026 року.
Очікується, що його вартість становитиме близько $2,4 тис.
