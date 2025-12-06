0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung випустив телефон, який складається удвічі (фото)

Технології&Авто
13
Samsung випустив телефон, який складається удвічі (фото)
Samsung випустив телефон, який складається удвічі (фото)
Компанія Samsung представила абсолютно новий cкладаний смартфон Galaxy Z TriFold. Його особливість в тому, що він складається удвічі.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також
Таким чином Samsung прагне зміцнити свої позиції в сегменті, де китайські конкуренти набирають позиції. Хоча аналітики впевнені, що складані смартфони залишаються нішевою категорією.
«Я вважаю, що ринок складних пристроїв продовжуватиме зростати, і зокрема TriFold може стати каталізатором, який сприятиме ще більшому вибуховому зростанню в ключових частинах сегмента», — заявив Алекс Лім, віце-президент Samsung Electronics

Що відомо про новий Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold — складаний смартфон, який в розгорнутому вигляді має дисплей 253 мм. Він складається із 3 панелей, які збираються в одну.
Читайте також
Повідомляється, що нова модель майже на 25% більша, ніж остання складна модель Samsung Galaxy Z Fold 7.
Samsung випустив телефон, який складається удвічі (фото)
Пристрій оснащений найбільшим акумулятором Samsung серед флагманських моделей та підтримує надшвидку зарядку, яка заряджає телефон до 50% за 30 хвилин.
Samsung випустив телефон, який складається удвічі (фото)
TriFold, вироблений у Південній Кореї, надійде у продаж на внутрішньому ринку 12 грудня, а також буде представлений у Китаї, Сінгапурі, Тайвані та Об’єднаних Арабських Еміратах протягом 2025 року.
У США смартфон планують випустити на початку 2026 року.
Очікується, що його вартість становитиме близько $2,4 тис.
За матеріалами:
speka.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems