Nissan презентує нову недорогу модель Sentra 2026 року (фото)

Новий недорогий седан Nissan Sentra 2026 року є сучасним наступником моделі, яка подобається покупцям. Завдяки низькій ціні та деяким секретам машина заново привернула до себе увагу.

На тлі машин, що постійно дорожчають, модель Nissan Sentra здається вигідним придбанням. Особливо з урахуванням проведеної роботи, яка націлена на посилення ринкових позицій автомобіля в сегменті, де залишається все менше седанів.

Виробник залишив технічну частину на простому і зрозумілому рівні, щоб зберегти низьку ціну Nissan Sentra. За це покупці й люблять модель. Однак у компанії зосередилися на дизайні, щоб покращити сприйняття автомобіля.

Завдяки використанню стрімких ліній у стилістиці седан тепер здається більшим. А ефектна деталізація і спеціально підібраний декор дали змогу створити вигляд, що запам’ятовується.

Ціна Nissan Sentra 2026 модельного року стартує з $23 645. У лінійці поки що є бензиновий двигун потужністю 150 к.с. Можливо, надалі з’явиться гібридна силова установка, яка забезпечить економічність.

