Ілон Маск збіднів на понад 20 мільярдів доларів: чи втратив він статус найбагатшої людини світу — Finance.ua
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Ілон Маск збіднів на понад 20 мільярдів доларів: чи втратив він статус найбагатшої людини світу

Фондовий ринок
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Ілон Маск збіднів на понад 20 мільярдів доларів: чи втратив він статус найбагатшої людини світу
Ілон Маск збіднів на понад 20 мільярдів доларів: чи втратив він статус найбагатшої людини світу
Наприкінці минулого тижня компанія Tesla оприлюднила звіт за другий квартал 2023 року. Крім того, виробник електрокарів попередив про нові знижки у майбутньому. Ринок відреагував на це майже відразу.

Акції Tesla суттєво впали в ціні

Акції Tesla подешевшали на 9,74% майже до 263 доларів за штуку. Це стало найбільшим обвалом для цінних паперів виробника електрокарів з 20 квітня.
Це вплинуло на особистий капітал Ілона Маска. Річ у тому, що Tesla — це єдина публічна компанія під його керівництвом. Тож будь-які зміни на ринку, які пов’язані з цінними паперами виробника електромобілів впливають на статки мільярдера.

Ілон Маск втратив мільярди доларів

Цього разу його капітал зменшився на 20,3 мільярда доларів до 234 мільярдів доларів. Проте це не вплинуло на місця у рейтингу найзаможніших людей у світі.
Ілон Маск все ще залишається найбагатшою людиною світу, але на момент створення цього матеріалу його статки становлять 232 мільярди доларів.
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За матеріалами:
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