У США назвали суму, яку Україна може отримати від конфіскації активів РФ — Finance.ua
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У США назвали суму, яку Україна може отримати від конфіскації активів РФ

Казна та Політика
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Україна може отримати російські заморожені активи на суму 300 мільярдів доларів. У США та країнах Європи вивчають правові підстави для використання цих коштів на відновлення України.
«Я вважаю, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони повинні за це заплатити. І один із способів це зробити — саме через ці активи. Ми маємо переконатися, що для цього є юридична база. Як я і зазначив, оскільки більшість цих активів — у Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридична основа», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час дискусії в університеті Техасу.
При цьому він зазначив, що йдеться про 300 мільярдів доларів. За словами чиновника, якщо дозволити Росії робити те, що вона робить з Україною, то це надішле сигнал країнам-агресорам, що їм це зійде з рук.
«Це скринька Пандори з конфліктами. Нікому не буде добре в цьому світі, у світі конфлікту та агресії», — зазначив держсекретар.
Крім того, він зазначив, що США постійні конфлікти обійдуться дорожче, ніж підтримка України, до якої вже приєдналися 50 країн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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