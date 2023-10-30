У рф пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені російські кошти передадуть Україні — Finance.ua
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У рф пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені російські кошти передадуть Україні

Світ
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У рф пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені російські кошти передадуть Україні
У рф пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені російські кошти передадуть Україні
росія погрожує конфіскувати активи, що належать державам Європейського Союзу, якщо Єврокомісія передасть заморожені російські кошти Україні.
Про це заявив голова нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін у Telegram.
«Низка європейських політиків на чолі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, які прагнуть утриматися на своїх місцях і, зважаючи на погане фінансове становище своїх держав, знову розпочали розмови про крадіжку заморожених коштів нашої країни, щоб продовжити мілітаризацію Києва», — зазначив Володін.
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За його словами, таке рішення вимагатиме від рф симетричної відповіді, а саме конфіскації активів ЄС.
«У цьому випадку конфісковані будуть набагато більші активи, що належать недружнім країнам, ніж наші заморожені на території Європи кошти», — додав Володін.
Нагадаємо, лідери ЄС схвалили плани використання мільярдів євро, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні, а Європейська комісія, як очікується, висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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