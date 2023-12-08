Як українці оцінюють процеси відбудови України (дослідження) — Finance.ua

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Як українці оцінюють процеси відбудови України (дослідження)

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Як українці оцінюють процеси відбудови України (дослідження)
Як українці оцінюють процеси відбудови України (дослідження)
Загалом поточні процеси відбудови відповідають або перевищують очікування 46% українців.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження презентувала Transparency International Ukraine.
Найбільш позитивно їх сприймають у Східному (52%) та Північному (50%) регіонах України. При цьому кияни критичніші у своїй оцінці, їх очікування частіше не виправдані — так вважає 51% мешканців столиці. Натомість для 39% киян відбудова цілком виправдовує очікування.
Кожен третій дорослий українець (31%) знає або бачив приклади того, що вже було відбудовано. Переважна більшість серед них (74%) задоволена результатом.
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Найбільше помічають відбудову у столиці (59%), у Північному (42%) і Східному регіонах (41%). Водночас менш обізнані про процеси відбудови, які тривають зараз, мешканці Півдня (33%) та Центру (22%), і найменше — мешканці Заходу (19%).
Серед опитаних 17% отримали пошкодження майна — переважно нерухомості. Найбільше постраждалих на Сході України — збитків зазнав кожен другий. На другому місці - Південь (32%).
Загальну суму збитків постраждалі в основному оцінюють так:
  1. у діапазоні від 0 — 100 тис. грн — 41%;
  2. у діапазоні від 101 тис. грн — 1 млн грн — 20%;
  3. більше ніж 1 млн грн — 13%.
  4. важко сказати — 27%
Більшість (65%) тих, хто зазнав збитків та руйнувань, не подавала заявку на компенсацію. З них значна частина (37%) вважає, що у держави є нагальніші потреби, 12% вважають, що є люди, які постраждали більше, тому нехай держава допомагає саме їм. При цьому 26% не подавались на допомогу, бо не вірять, що її отримають.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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