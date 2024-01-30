Експерти розповіли про етапи відбудови України після війни: скільки грошей на це піде — Finance.ua

Експерти розповіли про етапи відбудови України після війни: скільки грошей на це піде Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Експерти розповіли про етапи відбудови України після війни: скільки грошей на це піде

Війна з росією вже дорого коштувала Україні. Наслідками протистояння стало повсюдне руйнування процвітаючих громад і значне пошкодження критично важливої інфраструктури по всій Україні.

Як пише The Hill , хоча точної інформації про військові та цивільні втрати немає, достовірні повідомлення вказують на те, що з моменту вторгнення українські військові втратили близько 200 000 осіб, а щонайменше 12 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки.

Водночас, пише видання, настав час подумати, як Україна та її союзники планують післявоєнне відновлення.

Передусім, як зазначають аналітики, величезні регіони зруйнованих війною та окупованих територій потребуватимуть значного розмінування, що включатиме очищення сільськогосподарських угідь, полів та околиць від смертоносних бомб, розтяжок та мін-пасток.

«Незалежно від того, коли бойовики та знаряддя війни зникнуть, тисячі й тисячі мін і боєприпасів, що не вибухнули, гальмуватимуть зусилля з відновлення регіонів, які були окуповані арміями росії та України», — йдеться у статті.

Водночас, пишуть експерти, при визначенні параметрів відновлення України варто враховувати ще й соціальний чинник, адже окрім фізичних руйнувань і прямих жертв війни, життя багатьох сімей стало нестабільним через російські атаки, фінансові проблеми і горе від втрати близьких.

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Також важливою проблемою є вплив війни на дітей.

«П'ять мільйонів дітей перервали навчання в перший рік війни, а 72% українських батьків заявили, що їхні діти потребують додаткових зусиль, щоб компенсувати прогалини в освіті… Психологічні травми серед дітей, які зазнали руйнівних наслідків війни, є широко розповсюдженими», — пишуть аналітики.

Таким чином, зазначають експерти, для повноцінного відновлення України необхідно буде вирішити проблеми, пов’язані з масштабним руйнуванням суспільних і громадянських інститутів, спричиненим війною, включно з відродженням яскравої культури, мистецької сцени, науково-технічного потенціалу світового класу та економіки України, зокрема, сільськогосподарської продуктивності.

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Водночас у статті вказується на ще один важливий нюанс.

«Якщо діти в громаді, яка постраждала від стихійного лиха, нарешті живуть у постійних, безпечних будинках, регулярно відвідують школу, мають доступ до необхідних медичних послуг і можливість брати участь у відповідних їхньому віку іграх і соціальних заходах, ми можемо бути відносно впевненими, що громада в цілому оговтується від травми, яку вона пережила», — йдеться у статті.

Щодо вартості відновлення, то, зазначає The Hill, за оцінками Світового банку, лише фізична відбудова промисловості, інфраструктури, шкіл та житлових кварталів може сягнути майже 500 мільярдів доларів США. Аналогічні оцінки надають Європейський Союз та Організація Об'єднаних Націй.

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УНІАН За матеріалами:

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