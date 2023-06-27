Відновлення України: у Мінфіні назвали пріоритетні сфери для фінансування — Finance.ua

Відновлення України: у Мінфіні назвали пріоритетні сфери для фінансування Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

Відновлення України: у Мінфіні назвали пріоритетні сфери для фінансування

Одним із пріоритетів держави є відновлення енергетичної інфраструктури та відбудова житла.

Про це в інтерв'ю для французького медіа LesEchos розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Одним із наших пріоритетів є відновлення енергетичної інфраструктури, яка стала мішенню російських атак, особливо на початку опалювального сезону минулого року. За нашими оцінками, для захисту енергетичних об'єктів від ракетних атак і безпілотників знадобиться 3,3 млрд доларів США. Ця потреба є надзвичайно нагальною, оскільки енергетика може знову стати мішенню рф, щойно настане зима», — сказав Марченко.

Другий пріоритетом держави, за його словами, є житло.

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«Понад 100 000 житлових будинків були зруйновані і потребують відбудови або реставрації вартістю 1,9 млрд доларів США. Це важливо, зокрема, для того щоб українські біженці змогли якомога скоріше повернутися додому», — зазначив міністр.

Ремонт лікарень, шкіл та інших освітніх закладів оцінюється у 2,3 млрд дол. Близько 3,5 млрд дол. потрібно на транспорт і логістику.

«Важливо вже зараз ремонтувати дороги і мости, розвивати комунікації з Європейським Союзом, адже це єдиний кордон, який у нас залишився», — зазначив Марченко.

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Він нагадав, що минулого тижня на Лондонській конференції країни-донори пообіцяли виділити 60 млрд євро на відновлення України, однак тут потрібно враховувати, що на даному етапі це лише зобов’язання.

«Реальна робота із залучення обіцяних коштів попереду. Це може зайняти певний час, а у деяких випадках навіть кілька років. Проблема в тому, що наші нагальні потреби величезні, за оцінками Світового банку, вони становлять понад 14 млрд доларів США», — підкреслив Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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