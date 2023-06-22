Представлено стратегію соціального відновлення країни: ключові вектори — Finance.ua
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Представлено стратегію соціального відновлення країни: ключові вектори

Казна та Політика
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Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович представила стратегію соціального розвитку на Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC 2023), яка розпочалася 21 червня в Лондоні.
Оксана Жолнович розповіла про конкретні кроки уряду України у напрямку побудови нової цілісної стійкої соціальної системи.
«Відбудова України неможлива без людей. На жаль, щодня українці стикаються з викликами, які несуть для них фізичні, ментальні, економічні й соціальні втрати. Мільйони наших громадян вже сьогодні потребують підтримки й відновлення. Тож ми невпинно працюємо над тим, щоби українці мали бажання повертатися до України», — зазначила Оксана Жолнович.
Соціальна політика України покликана формувати спроможність людей, а не їх залежність від держави. Вона додала, що Україна стане державою найкращих цифрових соціальних рішень, де практично всі сервіси матимуть онлайн підтримку, а соціальні послуги будуть якісні та доступні.

Ключові вектори та пріоритетні проєкти в роботі Мінсоцполітики:

  • цифровізація усіх соціальних рішень,
  • побудова нової системи соціального супроводу,
  • розвиток сімейних форм виховання,
  • створення в Україні хабу з протезування,
  • підтримка життєстійкості українських родин та осіб літнього віку.
«Сьогоднішня демографічна ситуація вимагає від уряду активних дій, зокрема і для зросту рівня народжуваності. Держава буде забезпечувати підтримку планування батьківства, аби майбутні батьки мали необхідний доступ до всіх медичних та соціальних послуг у цьому плані», — додала Оксана Жолнович.
Також в особливому фокусі уваги Мінсоцполітики підтримка родин, які опинились у складних життєвих обставинах. Для системної підтримки родин, держава спрощує виплати через створення універсальної допомоги. Міністерка також акцентувала на тому, що зараз увага уряду спрямована на створення умов, у яких кожна дитина буде виховуватися в родині - найкращому середовищі для зростання.
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Окремо вона зазначила, що за даними ВООЗ майже 15 млн українців можуть мати проблеми з ментальним здоров’ям і потребують підтримки. У цьому контексті акцент соціальних програм направлений на утвердження життєстійкості та розвитку людини.
«Для того щоби запобігати загостренню проблем з ментальним здоров’ям ми плануємо створити в кожній громаді центри життєстійкості, де кожен зможе отримати психосоціальну підтримку. Це будуть простори розвитку громад і осередки для формування нашого унікального волонтерського руху який буде здатний реагувати на будь-які виклики і задовольняти будь-які потреби», — зазначила міністерка.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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