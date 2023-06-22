Представлено стратегію соціального відновлення країни: ключові вектори — Finance.ua

Представлено стратегію соціального відновлення країни: ключові вектори Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович представила стратегію соціального розвитку на Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC 2023), яка розпочалася 21 червня в Лондоні.

Оксана Жолнович розповіла про конкретні кроки уряду України у напрямку побудови нової цілісної стійкої соціальної системи.

«Відбудова України неможлива без людей. На жаль, щодня українці стикаються з викликами, які несуть для них фізичні, ментальні, економічні й соціальні втрати. Мільйони наших громадян вже сьогодні потребують підтримки й відновлення. Тож ми невпинно працюємо над тим, щоби українці мали бажання повертатися до України», — зазначила Оксана Жолнович.

Соціальна політика України покликана формувати спроможність людей, а не їх залежність від держави. Вона додала, що Україна стане державою найкращих цифрових соціальних рішень, де практично всі сервіси матимуть онлайн підтримку, а соціальні послуги будуть якісні та доступні.

Ключові вектори та пріоритетні проєкти в роботі Мінсоцполітики:

цифровізація усіх соціальних рішень,

побудова нової системи соціального супроводу,

розвиток сімейних форм виховання,

створення в Україні хабу з протезування,

підтримка життєстійкості українських родин та осіб літнього віку.

«Сьогоднішня демографічна ситуація вимагає від уряду активних дій, зокрема і для зросту рівня народжуваності. Держава буде забезпечувати підтримку планування батьківства, аби майбутні батьки мали необхідний доступ до всіх медичних та соціальних послуг у цьому плані», — додала Оксана Жолнович.

Також в особливому фокусі уваги Мінсоцполітики підтримка родин, які опинились у складних життєвих обставинах. Для системної підтримки родин, держава спрощує виплати через створення універсальної допомоги. Міністерка також акцентувала на тому, що зараз увага уряду спрямована на створення умов, у яких кожна дитина буде виховуватися в родині - найкращому середовищі для зростання.

Окремо вона зазначила, що за даними ВООЗ майже 15 млн українців можуть мати проблеми з ментальним здоров’ям і потребують підтримки. У цьому контексті акцент соціальних програм направлений на утвердження життєстійкості та розвитку людини.

«Для того щоби запобігати загостренню проблем з ментальним здоров’ям ми плануємо створити в кожній громаді центри життєстійкості, де кожен зможе отримати психосоціальну підтримку. Це будуть простори розвитку громад і осередки для формування нашого унікального волонтерського руху який буде здатний реагувати на будь-які виклики і задовольняти будь-які потреби», — зазначила міністерка.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.