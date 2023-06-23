В Україні оголосили перші тендери для відновлення об'єктів у Київській області — Finance.ua
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В Україні оголосили перші тендери для відновлення об'єктів у Київській області

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В Україні оголосили перші тендери для відновлення об'єктів у Київській області
В Україні оголосили перші тендери для відновлення об'єктів у Київській області
Служба відновлення у Київській області оголосила перші тендери в системі Prozorro на закупівлю послуг для відновлення житлових будинків у Бучі, Макарові, Вишгороді та адмінбудівлі в Бородянці. Будівельні компанії можуть подати заявки до 5 липня.
Про це повідомляє Агентство відновлення.
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Зазначається, що багатоквартирні будинки в області було пошкоджено внаслідок обстрілів, тому і будівлі, і мережі водопостачання, електропостачання та опалення є частково зруйнованими та потребують капітального відновлення.
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«Аби дати можливість людям повернутися у власні оселі, маємо відновити інфраструктуру швидко та якісно, ​​тому запрошуємо будівельні компанії, які мають досвід реалізації проектів у цивільному будівництві, на конкурсній основі взяти участь в оголошених закупівлях», — йдеться у повідомленні агентства.
Очікувана вартість робіт за кожним об'єктом є різна — від 27,8 млн грн за ремонт у Бородянці до 96 млн грн за будинок в Бучі.
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Зазначається, що в тендерах можуть брати участь всі будівельні компанії з достатнім досвідом реалізації подібних проектів, обладнанням та фінансовою спроможністю. Після визначення переможців тендерів буде укладено договори і розпочнуться будівельні роботи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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