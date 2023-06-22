ЄІБ виділить €840 мільйонів на відновлення України — Finance.ua

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ЄІБ виділить €840 мільйонів на відновлення України

Казна та Політика
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ЄІБ виділить €840 мільйонів на відновлення України
ЄІБ виділить €840 мільйонів на відновлення України
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про виділення 840 млн євро на реалізацію у 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає пресслужба міністерства у Фейсбуці.
«З початку повномасштабного вторгнення рф Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги. Ці гроші були спрямовані на потреби державного бюджету та підтримали українську економіку. Сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю у відновленні України. Ми будемо спільно працювати над низкою проєктів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності», — зазначив Кубраков
Він наголосив, що передбачені документом 840 млн євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення. Проєкти стосуються: муніципальної інфраструктури; громадських будівель з урахуванням енергоефективності; інфраструктури водопостачання та водовідведення; транспортних мереж і міського громадського транспорту.
Крім цього, меморандум передбачає:
  • співпрацю України та ЄІБ щодо використання спеціального трастового фонду від ЄІБ «EU for Ukraine Fund»;
  • кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+);
  • впровадження та застосування пакета технічної та консультаційної допомоги на суму близько 100 млн євро.
Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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