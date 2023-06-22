єВідновлення: українцям виплатять ще 6,3 млн грн — Finance.ua
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єВідновлення: українцям виплатять ще 6,3 млн грн

Особисті фінанси
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єВідновлення: українцям виплатять ще 6,3 млн грн
єВідновлення: українцям виплатять ще 6,3 млн грн
За програмою єВідновлення 78 заявникам, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, виплатять понад 6,3 млн грн. Кошти передбачені для дрібного ремонту власного помешкання.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Раніше допомогу вже отримали 8 заявників на суму понад 847 тисяч гривень.
Інфографіка: Мінрегіон
Інфографіка: Мінрегіон
«Від 10 травня, з моменту запуску програми єВідновлення, подано 20 308 заяв», — сказано в повідомленні.
Найбільше надійшло з:
  • Харківської області (7 238);
  • Київської (4 924);
  • Миколаївської (1 555);
  • Херсонської (1 477);
  • Донецької (1 275).
Найбільше заяв громадяни подали на допомогу у відновленні квартири (53,6%) та приватного будинку (45,9%).
«Старт виплат можливий тільки після створення комісій у громадах та оперативного розгляду заяв», — наголосили в Мінрегіоні.
Загалом, станом на 16 червня, в Україні вже працюють 482 комісії.
«Закликаємо органи місцевого самоврядування, зокрема Харківської, Ірпінської, Миколаївської, та Чернігівської громад, в яких темпи розгляду заяв на отримання грошової допомоги для відновлення житла — найнижчі, пришвидшити їх опрацювання. Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів», — додали в міністерстві.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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