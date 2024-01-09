Заморожені російські активи можуть покрити понад 80% потреби на відновлення України — Кулеба Сьогодні 10:47 — Казна та Політика

Заморожені російські активи можуть покрити понад 80% потреби на відновлення України — Кулеба

Заморожених російських активів достатньо, щоб покрити понад 80% потреби України у відновленні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю El Pais.

Кулеба не має сумнівів, що Україна отримає засоби від заморожених активів рф на відновлення. «Це станеться 100%», — зазначив він.

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«Питання в тому, якою мірою, тому що є три елементи: самі заморожені активи, прибуток від активів та податки на цей прибуток. Але це станеться, бо логічно, що росія має платити», — сказав Кулеба.

Заморожених активів «достатньо, щоби зайнятися відновленням України», зауважив голова МЗС.

«За нашими оцінками, загальна сума заморожених активів еквівалентна більш ніж 80% нашої потреби у відновленні. Ми можемо відновити школи, лікарні та інфраструктуру за рахунок країни, яка їх зруйнувала», — сказав Кулеба.

Нагадаємо, починаючи з 2022 року, Сполучені Штати та їхні союзники заборонили операції з центральним банком і міністерством фінансів росії, заблокувавши близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів на Заході. США запропонували, щоб робочі групи з Великої сімки (G7) дослідили способи заволодіння цими грошима.

Журналісти проаналізували , які саме резерви рф були заморожені, де вони зберігаються і чи можлива їхня конфіскація.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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