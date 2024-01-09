Заморожені російські активи можуть покрити понад 80% потреби на відновлення України — Кулеба — Finance.ua
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Заморожені російські активи можуть покрити понад 80% потреби на відновлення України — Кулеба

Казна та Політика
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Заморожені російські активи можуть покрити понад 80% потреби на відновлення України — Кулеба
Заморожені російські активи можуть покрити понад 80% потреби на відновлення України — Кулеба
Заморожених російських активів достатньо, щоб покрити понад 80% потреби України у відновленні.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю El Pais.
Кулеба не має сумнівів, що Україна отримає засоби від заморожених активів рф на відновлення. «Це станеться 100%», — зазначив він.
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«Питання в тому, якою мірою, тому що є три елементи: самі заморожені активи, прибуток від активів та податки на цей прибуток. Але це станеться, бо логічно, що росія має платити», — сказав Кулеба.
Заморожених активів «достатньо, щоби зайнятися відновленням України», зауважив голова МЗС.
«За нашими оцінками, загальна сума заморожених активів еквівалентна більш ніж 80% нашої потреби у відновленні. Ми можемо відновити школи, лікарні та інфраструктуру за рахунок країни, яка їх зруйнувала», — сказав Кулеба.
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Нагадаємо, починаючи з 2022 року, Сполучені Штати та їхні союзники заборонили операції з центральним банком і міністерством фінансів росії, заблокувавши близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів на Заході. США запропонували, щоб робочі групи з Великої сімки (G7) дослідили способи заволодіння цими грошима.
Журналісти проаналізували, які саме резерви рф були заморожені, де вони зберігаються і чи можлива їхня конфіскація.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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