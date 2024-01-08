Заморожені російські резерви: що у них входить і де зберігаються 300 мільярдів доларів — Finance.ua

Заморожені російські резерви: що у них входить і де зберігаються 300 мільярдів доларів Сьогодні 08:30 — Світ

Заморожені російські резерви: що у них входить і де зберігаються 300 мільярдів доларів

Починаючи з 2022 року, Сполучені Штати та їхні союзники заборонили операції з центральним банком і міністерством фінансів росії, заблокувавши близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів на Заході. США запропонували, щоб робочі групи з Великої сімки (G7) дослідили способи заволодіння цими грошима.

Про це повідомляє Reuters

Журналісти проаналізували, які самі резерви рф були заморожені, де вони зберігаються і чи можлива їхня конфіскація.

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Як і інші центральні банки, російський центральний банк розмістив частину своїх золотовалютних резервів у ліквідних активах, таких як основні валюти, золото та державні облігації. Приблизно половина цих резервів зберігалася на Заході.

Центробанк рф підтвердив, що на Заході заморожено активи на суму близько 300 мільярдів доларів. Загальні золотовалютні резерви росії на той час становили 612 мільярдів доларів.

російський центральний банк не надав детальної інформації про те, що саме було заморожено, але приблизну картину можна отримати з документів, які детально описують російські активи на початок 2022 року.

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На той час центральний банк росії володів активами в євро на суму близько 207 мільярдів доларів, 67 мільярдів доларів — у доларах США та 37 мільярдів — у британських фунтах.

Він також мав авуари на 36 мільярдів доларів японських ієн, 19 мільярдів доларів у канадських доларах, 6 мільярдів доларів у австралійських доларах і 1,8 мільярдів доларів у сінгапурських доларах. Його авуари у швейцарських франках становили близько 1 мільярда доларів.

Центральний банк росії заявив, що ці активи були в основному інвестовані в іноземні цінні папери, банківські депозити та кореспондентські рахунки ностро.

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Найбільші пакети банківських облігацій були в державних облігаціях Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії, Австрії та Канади. Золотий запас росії зберігався в росії, а інвестиції в юанях проводяться в Китаї.

Центробанк росії не ховався за складними ланцюжками номінальних власників, тому ідентифікувати активи не складе труднощів. Більшість активів, у тому числі приватних громадян росії, заморожені в депозитаріях.

Що стосується конфіскації цих активів, то російські чиновники неодноразово попереджали, що державна конфіскація активів суперечить усім принципам вільного ринку.

«Подивимося, що вони вирішать, — сказав Reuters один високопоставлений російський чиновник на умовах анонімності. — Захист приватної власності - це священна корова, яка годувала багато століть».

Деякі російські офіційні особи припустили, що якщо російські активи будуть конфісковані, то активи іноземних інвесторів, які застрягли на спеціальних так званих рахунках типу «С» у росії, може спіткати та ж доля. Деякі іноземні активи були фактично заблоковані на рахунках C.

Незрозуміло, скільки саме грошей на цих рахунках, але російські офіційні особи заявили, що їх можна порівняти із замороженими 300 мільярдами доларів російських резервів.

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