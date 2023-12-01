Швейцарія «заморозила» російські активи на $8,8 мільярда — Finance.ua

Швейцарія «заморозила» російські активи на $8,8 мільярда Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Швейцарія «заморозила» російські активи на $8,8 мільярда

Швейцарія «заморозила» приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків (8,81 мільярда доларів) фінансових активів, що належать росіянам, відповідно до санкцій, спрямованих на покарання москви за її вторгнення в Україну.

Про це заявив швейцарський уряд у п’ятницю, передає Reuters.

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Ця цифра є попередньою оцінкою. Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) заявив, що ця цифра може бути змінена. Точніша інформація очікується до кінця другого кварталу 2024 року, коли швейцарські банки звітуватимуть уряду.

На визначення точної цифри впливає кількість осіб, які були додані або вилучені з санкційного списку Швейцарії, а також судові справи щодо заморожування або розблокування додаткових активів.

Довідка Finance.ua:

торік влада Швейцарії в межах санкцій Європейського Союзу заблокувала російські активи у країні на суму близько 7,5 мільярда швейцарських франків (8,03 мільярда доларів);

американські сенатори представили закон, який пришвидшить арешт активів російських олігархів, щоб спрямувати їх на допомогу та відновлення України.



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Укрінформ За матеріалами:

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