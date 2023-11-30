У Сенаті представили законопроект про прискорення конфіскації активів рф для допомоги Україні — Finance.ua
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У Сенаті представили законопроект про прискорення конфіскації активів рф для допомоги Україні

Казна та Політика
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У Сенаті представили законопроект про прискорення конфіскації активів рф для допомоги Україні
У Сенаті представили законопроект про прискорення конфіскації активів рф для допомоги Україні
Американські сенатори представили закон, який пришвидшить арешт активів російських олігархів, щоб спрямувати їх на допомогу та відновлення України.
«Цей закон забезпечує чіткий механізм для прискорення конфіскації незаконних активів, пов’язаних з путіним, та переведення цих коштів на підтримку України. путін та його поплічники нестимуть відповідальність за заподіяні ними смерті та руйнування», — заявив один із творців закону, конгресмен Вілсон, повідомляється на сайті Сенату Білого дому.
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Зазначається, що наближені до кремля олігархи допомагали російському керівництву фінансувати війну проти України. Новий законопроект спрощує конфіскацію їхніх незаконно нажитих активів і допоможе Україні відновитись після конфлікту.
«Надавши необхідні повноваження правоохоронним органам США, законопроект дозволить швидко конфіскувати суперяхти, літаки, особняки, пентхауси та інші розкішні активи, що належать партнерам путіна щодо конфлікту, щоб підтримати відважних українських борців за свободу», — наголосив сенатор Блюменталь.
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Нагадаємо, Україна може отримати російські заморожені активи на суму в 300 мільярдів доларів. У США та країнах Європи вивчають правові підстави для використання цих коштів для відновлення України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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