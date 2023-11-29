Бояться за євро: в ЄЦБ відмовилися передавати Україні прибуток від заморожених активів рф — Finance.ua

Бояться за євро: в ЄЦБ відмовилися передавати Україні прибуток від заморожених активів рф Вчора 16:30 — Казна та Політика

Бояться за євро: в ЄЦБ відмовилися передавати Україні прибуток від заморожених активів рф

Віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос заявив, що потенційний репутаційний збиток від використання заморожених активів росії для відновлення України виключає такий крок.

Як пише Bloomberg, у коментарі виданням De Standaard і La Libre Belgique він висловив позицію ЄЦБ щодо використання дивідендів і відсотків від заморожених активів.

«По-перше: це має бути глобальне рішення, в ідеалі за участю всіх членів „Великої сімки“, — сказав він. — Крім того, нам потрібно бути обережними, оскільки це може призвести до репутаційного збитку. Це також може мати наслідки для євро як безпечної валюти».

Європейський Союз наразі обговорює, наскільки швидко можна реалізувати плани щодо введення податку на непередбачені доходи до прибутку, отриманого від заморожених активів Центрального Банку росії, і використовувати ці доходи для відновлення України, хоча ЄЦБ висловив стурбованість з приводу такого кроку.

«Євро — друга за важливістю валюта в світі, і ми повинні враховувати її довгострокову репутацію, — заявив Гіндос. — Я думаю, що є й інші способи фінансування відновлення України».

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Нагадаємо, лідери Європейського Союзу підтримують введення податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів російського Центрального банку сумою понад 200 мільярдів євро, для допомоги у відновленні України. Зараз ці кошти заблоковані в Брюсселі, Люксембурзі, деяких інвестиційних банках Німеччини або Франції.

Водночас ЄЦБ заявляє про те, що дії проти санкційних активів можуть загрожувати фінансової стабільності єврозони і ліквідності єдиної валюти.

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УНІАН За матеріалами:

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