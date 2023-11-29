Бояться за євро: в ЄЦБ відмовилися передавати Україні прибуток від заморожених активів рф — Finance.ua
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Бояться за євро: в ЄЦБ відмовилися передавати Україні прибуток від заморожених активів рф

Казна та Політика
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Бояться за євро: в ЄЦБ відмовилися передавати Україні прибуток від заморожених активів рф
Бояться за євро: в ЄЦБ відмовилися передавати Україні прибуток від заморожених активів рф
Віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос заявив, що потенційний репутаційний збиток від використання заморожених активів росії для відновлення України виключає такий крок.
Як пише Bloomberg, у коментарі виданням De Standaard і La Libre Belgique він висловив позицію ЄЦБ щодо використання дивідендів і відсотків від заморожених активів.
«По-перше: це має бути глобальне рішення, в ідеалі за участю всіх членів „Великої сімки“, — сказав він. — Крім того, нам потрібно бути обережними, оскільки це може призвести до репутаційного збитку. Це також може мати наслідки для євро як безпечної валюти».
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Європейський Союз наразі обговорює, наскільки швидко можна реалізувати плани щодо введення податку на непередбачені доходи до прибутку, отриманого від заморожених активів Центрального Банку росії, і використовувати ці доходи для відновлення України, хоча ЄЦБ висловив стурбованість з приводу такого кроку.
«Євро — друга за важливістю валюта в світі, і ми повинні враховувати її довгострокову репутацію, — заявив Гіндос. — Я думаю, що є й інші способи фінансування відновлення України».
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Нагадаємо, лідери Європейського Союзу підтримують введення податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів російського Центрального банку сумою понад 200 мільярдів євро, для допомоги у відновленні України. Зараз ці кошти заблоковані в Брюсселі, Люксембурзі, деяких інвестиційних банках Німеччини або Франції.
Водночас ЄЦБ заявляє про те, що дії проти санкційних активів можуть загрожувати фінансової стабільності єврозони і ліквідності єдиної валюти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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