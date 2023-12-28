США запропонували G7 узгодити план конфіскації активів рф на $300 мільярдів — Finance.ua
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США запропонували G7 узгодити план конфіскації активів рф на $300 мільярдів

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США запропонували G7 узгодити план конфіскації активів рф на $300 мільярдів
США запропонували G7 узгодити план конфіскації активів рф на $300 мільярдів
США запропонували робочим групам G7 вивчити способи конфіскації 300 млрд доларів заморожених російських активів, оскільки союзники поспішають узгодити план до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Про це пише Financial Times.
«Хоча жодних рішень ще не прийнято, а питання залишається предметом гарячих дискусій у європейських столицях, прискорення роботи над конфіскацією активів рф для України підкреслює його зростаючу важливість для Заходу. Цю тему обговорювали цього місяця як міністри фінансів G7, так і їхні заступники — розмови стосувалися того, як розробити таку політику та оцінити пов’язані з нею ризики», — пише газета з посиланням на джерела.
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США, за підтримки Великої Британії, Японії та Канади, запропонували продовжити підготовчу роботу, щоб варіанти були готові до потенційної зустрічі лідерів G7 приблизно 24 лютого.
Три робочі групи, запропоновані Вашингтоном, вивчатимуть юридичні питання, пов’язані з конфіскацією, методи застосування такої політики та пом’якшення ризиків, а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні, додає FT.
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Німеччина, Франція, Італія та ЄС висловили певні застереження, а також необхідність ретельно оцінити законність конфіскації активів рф, перш ніж ухвалювати рішення. Кілька європейських міністрів також наголосили на необхідності збереження високого рівня секретності цієї роботи, свідчать звіти про зустріч.
«ЄС поки що не вдається до арешту самих російських активів, натомість вивчає способи вилучення прибутків, отриманих фінансовими установами, такими як Euroclear, де зберігаються активи на суму 191 млрд євро. Досі Вашингтон публічно не підтримував арешт російських активів. Але цього року США в приватному порядку розповсюдили в рамках G7 дискусійний документ, в якому припускають, що арешт заморожених активів москви був би законним як „контрзахід, що спонукає росію припинити агресію“. Але Європа, де знаходиться більшість активів, налаштована набагато обережніше, побоюючись можливих наслідків для фінансової стабільності, а також дій у відповідь з боку росії», — резюмує газета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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