США почали переговори з союзниками про передачу Україні заморожених активів рф — Finance.ua

США почали переговори з союзниками про передачу Україні заморожених активів рф Сьогодні 10:32

США почали переговори з союзниками про передачу Україні заморожених активів рф

Адміністрація Джо Байдена почала термінові переговори з союзниками, щоб направити заморожені російські активи на допомогу Україні.

У виданні The New York Times з посиланням на джерела пишуть , що підтримка такого заходу зростає в Конгресі, що «вселяє оптимізм» в Адміністрацію президента США.

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Співрозмовники видання розповідають, що відповідні переговори з владою Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії останнім часом прискорилися, тому що в США хочуть розробити стратегію до 24 лютого 2024 року — другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Йдеться про приблизно 300 мільярдів доларів російських активів.

Байден поки не підписав стратегію передачі. Як пише NYT, політики повинні визначити, чи направлять кошти Україні безпосередньо чи будуть використовувати в інтересах Києва іншими способами.

Також вони обговорюють, які обмеження можуть бути пов’язані з цими активами. У тому числі - чи можуть їх витрачати на військові дії або тільки на відновлення економіки країни.

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До цього міністр фінансів США Джанет Йеллен говорила, що без згоди Конгресу вилучення коштів «не є чимось, що дозволено законом в Сполучених Штатах».

Прецеденту, як пише The New York Times, побоювалися і деякі високопоставлені американські чиновники, тому що через конфіскацію інші країни можуть відмовитися зберігати свої заощадження у Федеральній резервній системі в Нью-Йорку або в доларах.

Федеральний Генеральний прокурор Пітер Франк подав заяву до Вищого регіонального суду Франкфурта-на-Майні, щоб конфіскувати сотні мільйонів євро російських коштів, пише Spiegel з посиланням на власні джерела. Журналісти відзначають, що прокуратура хоче перерахувати в державну казну понад 720 мільйонів євро заморожених коштів дочірньої компанії московської фондової біржі, які знаходяться в німецькій філії американського банку JPMorgan.

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УНІАН За матеріалами:

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