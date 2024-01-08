В Нацполіції назвали суму російських активів, які вже працюють на потреби України — Finance.ua

В Нацполіції назвали суму російських активів, які вже працюють на потреби України Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Українським правоохоронцям протягом березня-травня 2022 року вдалося запобігти виведенню понад 200 мільярдів гривень до рф. Це зробили завдяки ретельному аналізу діяльності майже 16 тисяч компаній. Загалом в межах кримінальних проваджень накладено арешти на активи сумою понад 38 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає портал Новини. Live

Наразі слідчі підрозділи поліції розслідують 45 кримінальних проваджень щодо фінансування тероризму, державної зради, колабораційної діяльності та інших справ.

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Нині вже 16 фігурантів отримали підозру в таких справах, серед яких і російські олігархи, а саме:

Михайло Фрідман,

Аркадій та Ігор Ротенберги.

Вони є близькими до російського військово-політичного керівництва.

Тому в межах кримінальних проваджень було накладено, до прикладу, арешт на бурові установки та обладнання компанії сумою 4 млрд грн, її бенефіціарний власник — Державний комітет по майну республіки білорусь.

Також ця компанія займалася незаконним користуванням обладнання Республіканського унітарного підприємства «білоруснафта».

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«Викрито стратегічно важливе українське підприємство, яке через низку підконтрольних рф підприємств постачало обладнання для будівництва та ремонту атомних електростанцій росатому. Вилучено обладнання для будівництва атомних електростанцій в Бангладеш та Індії, накладено арешт на статутний капітал і майно підприємства на загальну суму близько 365 млн грн. Двом керівникам підприємства оголошено про підозру», — зазначили у повідомленні.

Крім того, правоохоронці викрили деякі українські підприємства, за допомогою яких корпорація рф організувала схему щодо реалізації хімічної продукції на території нашої держави. Такі фірми отримували з території рф моторні оливи та інші хімічні речовини.

«Тут, на території України, на базі своїх потужностей розфасовували та збували товар. Отримані від реалізації кошти направлялися на територію росії», — зазначили у пресслужбі Нацполіції.

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Також в Україні арештували активи одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин. Саме російська нафтова компанії контроювала його діяльність. Загальна сума активів становить 2,3 млрд грн.

Своєю чергою, було припинено роботу швейного підприємства, яке під виглядом італійського бренду в Україні відшивало форму для національної збірної рф з гірськолижного спорту. Арештовані активи становлять 188 млн грн.

«Вилучено старожитності на мільйони доларів. Унікальні музейні експонати, що були виявлені у справі щодо фінансування „ДНР“, передані до Національного музею історії України», — наголосили у повідомленні.

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Зазначається, що всі вилучені та арештовані активи працюють на потреби України, серед яких і ЗСУ. А саме гвинтокрил Bell-427, літак Gulfstream G650, 47 вантажних автомобілів, 55 легкових автомобілів та три бортові напівпричепи передані українським військовим.

Водночас серед націоналізованих активів є:

торгово-розважальний комплекс Ocean Plaza;

філія «Альфа-банк».

«Ці рішення були прийняті після об'єктивного аналізу та розгляду доказів, які вказують на виведення коштів до рф та фінансування війни в Україні. Націоналізація цього майна є важливим кроком для захисту нашої країни та підтримки національної безпеки на користь українського суспільства та допомога у підтримці національної економіки», — підсумували у матеріалі.

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